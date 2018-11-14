¡®¿©¿ì°¢½Ãº°¡¯ ¹Ú¼­¿¬,ÈÞ¸Ó´ÏÁò ¼±»çÇÑ ¡®Çö½Ç µþ¡¯ ¿¬±â·Î ´«µµÀå

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¾Æ¿ª¹è¿ì ¹Ú¼¿¬ÀÌ ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’¿¡¼ ÀÎ»ó±íÀº ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
¹Ú¼¿¬Àº SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’ 25-26È¸¿¡ ±ØÁß ¿©°´¼ºñ½ºÆÀ °úÀå °ø½ÂÃ¶(¾È»ó¿ì ºÐ)ÀÇ µþ °ø¼ÒÈñ ¿ªÀ¸·Î µîÀåÇß´Ù.
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°ø½ÂÃ¶ÀÌ °©Áú¿ÀÇØ·Î °ï¶õÇÑ »óÈ²ÀÓÀ» ¿³µè°Ô µÈ ¼ÒÈñ¿Í, ÇÐ±³µµ °¡Áö ¾Ê°í¾ÆÀÌµ¹À» ÂÑ¾Æ´Ù´Ñ´Ù´Â °É ¾È °ø½ÂÃ¶.µÎ ºÎ³à´Â ¾ð¼º³ô¿© ½Î¿ì°í,±×µ¿¾È ¼Ò¿øÇß´ø »çÀÌ·Î ÀÎÇÑ ¼¿îÇÔ¿¡ °¥µîÀ» °íÁ¶½ÃÄ×´Ù.
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¹Ú¼¿¬Àº ‘°øÇ×°¡´Â ±æ’, ‘¿î»¡·Î¸Ç½º’, ‘¿ì¸®°©¼øÀÌ’, ‘°´ö¼ø ¾ÖÁ¤ º¯Ãµ»ç’ µî ´Ù¼öÀÇ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ¾î¸° ³ªÀÌ¿¡µµ »ç¿¬ ±íÀº Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸Ã¾Æ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¸íÇ° ¾Æ¿ªÀ¸·Î ´«µµÀåÀ» ÂïÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
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