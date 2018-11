사회종합 울산 중구 생활민원처리반 ‘척척 기동대’로 개명 전체구민 대상으로 업무 확대 승인 2018.11.14 21:58:06



중구는 지난 12일부터 ‘중구 YES 생활민원처리반’의 명칭을 중구민의 불편사항을 척척 해결해 준다는 의미로 ‘척척 중구 기동대’로 바꾸고 본격적인 운영에 나섰다.



‘척척 중구 기동대’의 전신인 ‘중구 YES 생활민원처리반’은 지난 2011년 공공시설물 소규모 개보수반으로 출발해 저소득층 생활불편 민원처리반으로 확대 운영된 이후 2013년부터는 전 구민을 대상으로 서비스를 제공해 오고 있다.



중구에 따르면 ‘중구 YES생활민원처리반’은 올 10월말 기준으로 전체 3140건, 하루 평균 15건의 민원을 처리했다. 대상별로는 일반가정이 1501건(47.8%)으로 가장 많았고, 저소득층 1091건(34.75%), 공공시설물 548건(17.45%)으로 나타났다.



김현주기자 khj11@ksilbo.co.kr

