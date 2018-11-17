'¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥' ¾È¿µ¹Ì "ÀÓÇÏ·æ °áÈ¥½Ä »çÁø, ½ÉÇü·¡ ¸ÖÂÄÇÑ ¾ó±¼ Ã³À½ ºÁ"

°³±×¸Ç È«·Ï±â°¡ "½ÉÇü·¡ Çü´Ô µÇ°Ô Àß »ý°å´Âµ¥¿ä"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, °³±×¸Ç ¾È¿µ¹Ì°¡ "½ÉÇü·¡ ¼±¹è´Ô, ºÐÀå ¾È ÇÑ ¸ÖÂÄÇÑ ¾ó±¼ Ã³À½ ºÃ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
14ÀÏ O tvN '¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °³±×¸Ç ÀÓÇÏ·æÀÌ "¿ì¸® Áý»ç¶÷À» ¸¸³ª°í ÀÏÀÌ Àß Ç®¸° °Í °°¾Æ"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ½ÉÇü·¡, ÀÌÁÖÀÏ, ÀÌ´öÈ, ÀüÀ¯¼º, ±èÇÐ·¡, °¼®¿ì, ¹èÃ¶¼ö, ÀÌ¹®¼¼ µîÀÌ Âü¼®ÇÑ ÀÓÇÏ·æ °áÈ¥½Ä »çÁøÀÌ ´ëÇü ½ºÅ©¸°¿¡ µîÀåÇß´Ù.
È«·Ï±â°¡ ½ÉÇü·¡¸¦ °¡¸®Å°¸ç "½ÉÇü·¡ Çü´ÔÀº µÇ°Ô Àß »ý°å´Âµ¥¿ä. ¿ÞÂÊ¿¡"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, ¾È¿µ¹Ì°¡ "¿À ÁøÂ¥"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÓÇÏ·æÀÌ "¾î ½ÉÇü·¡"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, ¾È¿µ¹Ì°¡ "½ÉÇü·¡ ¼±¹è´Ô, ºÐÀåÀ» ¾È ÇÑ ¸ÖÂÄÇÑ ¾ó±¼ Ã³À½ ºÁ¿ä"¶ó°í ¸»ÇØ ½ºÆ©µð¿À¸¦ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¾È¿µ¹Ì°¡ "½ÉÇü·¡ ¼±¹è´Ô Àú·¨¾ú³×. Àú·¨¾ú¾î"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ È«·Ï±â°¡ "Èñ±ÍÅÛ(Èñ±Í ¾ÆÀÌÅÛ)ÀÌ¾ß"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ¾È¿µ¹Ì°¡ ÀÓÇÏ·æ¿¡°Ô "Àú¶§ ³ªÀÌ°¡ ¸î »ì ¶§ °áÈ¥ÇÏ½Å °Å¼¼¿ä?"¶ó°í ¹¯ÀÚ, ÀÓÇÏ·æÀÌ "¿ì¸® Áý»ç¶÷ÀÌ 24»ì, ³»°¡ 33»ì"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾È¿µ¹Ì°¡ "Áö±ÝÀÌ ´õ Àþ¾î º¸ÀÌ´Âµ¥¿ä?"¶ó°í ¸»ÇØ ¶Ç´Ù½Ã Æø¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, ¿À´Â 21ÀÏ(¼ö) ¹æ¼ÛµÉ O tvN '¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥'¿¡´Â ¹è¿ì¿¡¼ °¨µ¶À¸·Î µ¹¾Æ¿Â Ãß»ó¹Ì ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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