|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ
¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ °íÁ¾ÀÇÀ§¾öÀ» ÀÌ¾î°£´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº 15ÀÏ ½ÃÀÛµÈ ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü <´ëÇÑÁ¦±¹ÀÇ ¹Ì¼ú-ºûÀÇ ±æÀ» ²Þ²Ù´Ù>î÷ÀÇ Æ¯º°È«º¸´ë»ç·Î Âü¿©¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
Áö³ 14ÀÏ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü(MMCA) ´ö¼ö±Ã¿¡¼ ÁøÇàµÈ°³¸·½Ä¿¡ Âü¼®ÇØÃà»ç¸¦ ÀüÇÏ°í,Àü½Ã¸¦ °¨»óÇÏ´Â µî ÀÚ¸®¸¦ ºû³Â´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü½Ã ¿Àµð¿À °¡ÀÌµå¸¦ Á÷Á¢ ¸Ã¾Æ ¸ñ¼Ò¸® Àç´É±âºÎ¿¡µµ ³ª¼¹´Ù.‘¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼ µé¾ú´ø °íÁ¾ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ¶Ç ÇÑ¹ø µéÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾î ´õ¿í °ü½ÉÀÌ ¸ð¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
´ëÇÑÁ¦±¹ÀÇ ¹Ì¼ú Áß Æ¯È÷ °íÁ¾ÀÇ±Ù´ëÈ ¸ð»öÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î µå·¯³ª´Â ±ÃÁß¹Ì¼ú ºÐ¾ß¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ÀÌ¹ø Àü½Ã¿¡ ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ¼Ó °íÁ¾ ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬ÇØ ´ëÁßµéÀÇ ³ú¸®¿¡ °¢ÀÎµÈ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ Ä£¼÷ÇÔ°ú ¼³µæ·ÂÀ» °®Ãá ÃÖÀûÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ¼±º°µÇ¾ú´Ù´Â Àü¾ð.
ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØ ¿ª½Ã “°íÁ¾È²Á¦¿Í ¹ÐÁ¢ÇÑ Àü½Ã¿©¼ÆíÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÀÀÇß´Ù.ÀÌ¹ø Âü¿©¸¦ ÅëÇØ ÀÇ¹ÌÀÖ°Ô °íÁ¾ ¿ªÇÒÀ» ¶°³ªº¸³¾ ¼ö ÀÖ¾î ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”°í Æ¯º°È«º¸´ë»ç·Î¼ È°µ¿ÇÏ°Ô µÈ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ¾È³»µÇ´Â<´ëÇÑÁ¦±¹ÀÇ ¹Ì¼ú-ºûÀÇ ±æÀ» ²Þ²Ù´Ù>î÷Àº ³»³â 2¿ù 6ÀÏ±îÁö ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü ´ö¼ö±Ã¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >