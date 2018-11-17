ÁÁÀºÀ½¾Ç¸¸µé±â 113¹øÂ° Å¸ÀÌÆ², ¡®¹Ý¼®¡¯ 1st EP [µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼­] ¹ßÇ¥

|
|
|
|¡ã µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼
2018³â ±× ¾î´À ÇØ º¸´Ù È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ£ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ “¹Ý¼®”ÀÌ Ã¹ ¹øÂ° EP¾Ù¹ü 'µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼'¸¦ ‘ÁÁÀºÀ½¾Ç¸¸µé±â’ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ 113¹øÂ° Å¸ÀÌÆ²·Î ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ‘¹Ý¼®’Àº »î¿¡ ´ëÇÑ Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ °¡»ç¿Í Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ¸á·Îµð·Î Ç®¾î³»´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î, ±× ¸¸ÀÇ ¾îÄí½ºÆ½ °¨¼º°ú Æ¯À¯ÀÇ º¸ÄÃ ÅæÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿¡¼ ±×ÀÇ ¿ª·®À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
“¿¹¼úÀº ³ª ÀÚ½ÅÀÌ´Ù.”¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ» °É°í ³ª¿Â ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¹Ý¼®ÀÇ ÀÌ¹ø EP¾Ù¹üÀº ¾à 3³â¿©ÀÇ ±â°£ µ¿¾È ±¹³» 60¿© ¸íÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°ú ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ ÀÛ¾÷ÇÏ¸ç ÇöÀç±îÁö 112°îÀÇ À½¿øÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Â ‘ÁÁÀºÀ½¾Ç¸¸µé±â’ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡¼ µÎ ¹øÂ°·Î ¼±º¸ÀÌ´Â EP¾Ù¹üÀ¸·Î ÀÌÇõÁØ, ÀÓÁ¤ÈÆ ÇÁ·Îµà¼°¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ï¿© ÀÛ¾÷ÇÏ¿´´Ù°í ÇÑ´Ù.
Å¸ÀÌÆ²°î 'µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼'´Â °¡À»ÀÇ °èÀý°ú ³Ê¹«µµ Àß ¾î¿ï¸®´Â °îÀ¸·Î, Çö½Ç°ú ²Þ »çÀÌ¿¡¼ ¹«¾ð°¡ Æ÷±âÇØ¾ß¸¸ ÇÏ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ Ã»³âµéÀÇ ¾Ï´ãÇÑ Çö½ÇÀ» ¹Ý¿µÇÑ °îÀ¸·Î “¹Ý¼®” ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Áø¼ÖÇÏ°Ô ´ãÀº °¡»ç¿Í ¸á·Îµð, ±×¸®°í ¾îÄí½ºÆ½ °¨¼ºÀÌ ´õÇØÁ® ´ëÁßµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹Ý¼®ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° EP¾Ù¹ü [µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼]´Â Å¸ÀÌÆ²°î [µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼]¸¦ Æ÷ÇÔÇØ¼ ÃÑ 6°îÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾ú´Âµ¥ »ç¶û ÀÌ¾ß±â »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »î¿¡ ´ëÇÑ Çö½ÇÀûÀÎ ÀÌ¾ß±âµéÀ» ´ãÀº ¾Ù¹üÀ¸·Î °¢ °î¸¶´Ù ´Ù¸¥ ÁÖÁ¦¸¦ ´ã°í ÀÖ¾î¼ ±âÁ¸ÀÇ ¾Ù¹üµéº¸´Ù ´õ¿í ½Å¼±ÇÔÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø EP¾Ù¹ü ¼ö·Ï°îÀº '±âÅ¸¸¦ Ä¥²¨¾ß', 'µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼', '»ç¶ûÇÏ°í ½Í¾î', '´Ï°¡ ¹Ó´Ù', 'Liar', '¸ñ·Ã' ¼øÀ¸·Î ¼ö·ÏµÇ¾î ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ý¼®ÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘´Ï°¡ ¹Ó´Ù’ºÎÅÍ ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´ø ÀÓÁ¤ÈÆ ÇÁ·Îµà¼´Â ÀÌ¹ø EP ¾Ù¹üÀÇ ÀüÃ¼ÀûÀÎ ºÐÀ§±â¸¦ ¹Ý¼® Æ¯À¯ÀÇ ¼¹ÎÀû °¨¼º°ú ¾îµð¼ ÇÑ¹ø ÂëÀº µé¾îº» µí ÇÑ Ä£¼÷ÇÑ ¸á·ÎµðÀÇ °Á¡À» »ì¸®±â À§ÇØ ÃÖ´ëÇÑ ´ã¹éÇÏ°í ¼ÖÁ÷ÇÑ À½¾ÇÀ¸·Î ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÛ¾÷Çß´Ù°í ÇÑ´Ù
¿Ã °¡À» ¹Ý¼® ¸¸ÀÇ °¡À» °¨¼º °¡µæÇÑ EP¾Ù¹ü [µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼]´Â 11¿ù 18ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ Á¤¿À ¸á·Ð, Áö´Ï, ¹÷½º µî ¸ðµç À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >