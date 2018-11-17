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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.17 Åä 18:17
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ÁÁÀºÀ½¾Ç¸¸µé±â 113¹øÂ° Å¸ÀÌÆ², ¡®¹Ý¼®¡¯ 1st EP [µ·ÀÌ ¹®Á¦¶ó¼­] ¹ßÇ¥
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½ÂÀÎ 2018.11.17  
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Æ¯È÷ ¹Ý¼®ÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘´Ï°¡ ¹Ó´Ù’ºÎÅÍ ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´ø ÀÓÁ¤ÈÆ ÇÁ·Îµà¼­´Â ÀÌ¹ø EP ¾Ù¹üÀÇ ÀüÃ¼ÀûÀÎ ºÐÀ§±â¸¦ ¹Ý¼® Æ¯À¯ÀÇ ¼­¹ÎÀû °¨¼º°ú ¾îµð¼­ ÇÑ¹ø ÂëÀº µé¾îº» µí ÇÑ Ä£¼÷ÇÑ ¸á·ÎµðÀÇ °­Á¡À» »ì¸®±â À§ÇØ ÃÖ´ëÇÑ ´ã¹éÇÏ°í ¼ÖÁ÷ÇÑ À½¾ÇÀ¸·Î ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÛ¾÷Çß´Ù°í ÇÑ´Ù

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