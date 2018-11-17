°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.17 Åä 18:17
¿¬¿¹/½Ã»ç
°É±×·ì '¾ÆÀÌ½Ã¾î'. ¡®³»°¡¾ø³Ä¡¯ 17ÀÏ À½¿ø°ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °É±×·ì '¾ÆÀÌ½Ã¾î' °­·ÂÇÑ EDM »ç¿îµåÀÇ »õ ¾Ù¹ü '³»°¡¾ø³Ä'

°É±×·ì ¾ÆÀÌ½Ã¾î°¡ ´ëÁßµéÀÇ ÈïÀ» ½Å³ª°Ô ²ø¾î¿Ã·ÁÁÙ °­·ÂÇÑ EDM »ç¿îµåÀÇ »õ ¾Ù¹ü '³»°¡¾ø³Ä'·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù. 

¾ÆÀÌ½Ã¾î´Â ¼½½ÃÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ ½Å³ª´Â EDM»ç¿îµå·Î ÁøÁ¤ÇÑ Àß³ë´Â¾ð´ÏÀÇ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. Å¸ÀÌÆ²°î '³»°¡ ¾ø³Ä'´Â »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎ¿¡°Ô ³ª¸¦ ¶°³ª°¡Áö ¸»¶ó´Â Ç¥ÇöÀ¸·Î, ³Ê¿¡ ¸¾¼Ó¿¡ ´õÀÌ»óÀº ³»°¡ ¾ø³Ä¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ¸ç,

ÇÑÆíÀ¸·Ð ³ª °°Àº »ç¶÷À» ¸ô¶óÁÖ´Â ¹Ùº¸ °°Àº ³Í ³ú°¡ ¾ø³Ä°í °­·ÂÇÏ°Ô ºÒÆòÀ» ´Ã¾î³õ´Â´Ù. »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎÀÌ ¶°³ªÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶ó¸é¼­µµ ÀÚÁ¸½É ¶§¹®¿¡ ÀâÁö´Â ¸øÇÏ°í ³ª¸¦ ÀÒ¾î¹ö¸®´Â ³Ê´Â ¸ÛÃ»ÇÏ´Ù¸ç ÀÌÁßÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÌ´Â ³ë·¡°¡»çÃ³·³, ¾ÆÀÌ½Ã¾î Æ¯À¯ÀÇ ÀýÁ¦µÈ ¼½½ÃÇÔ°ú ½Å³ª´Â EDMÀÇ ÀÌÁßÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

   
¡ã °É±×·ì ¾ÆÀÌ½Ã¾î

Áö³­ ¾Ù¹ü »õµåÈú ·Î ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÀÌ½º¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç ¸¹Àº ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´ø Ã»¼øµµµµ ¸®´õ '³ªÀ±(Na-Yoon)'°ú µ¥ºßÀüºÎÅÍ YG ¾çÇö¼® ´ëÇ¥¿¡°Ô ¹ßÀü°¡´É¼º ¸¹Àº Ä£±¸¶ó È£ÆòÀ»¹ÞÀ¸¸ç »õµåÈú ¾Ù¹ü¿£ Á÷Á¢ ·¦ ¸ÞÀÌÅ· ÀÛ»ç¸¦ Âü¿©ÇÏ¸ç ¸¹Àº ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´ø °Ç°­¹ÌÀÎ ‘È¿°æ(Hyo-Gyeong)', È¯»óÀûÀÎ ºñÀ²°ú ¸ö¸Å·Î ½Ã¼±À» °­Å¸ÇÒ ¸Å·Âº¸ÀÌ½º º¸ÄÃ ’¹Ýµð(Vandi)' ±Í¿©¿î ºñÁÖ¾ó °ú µ¶Æ¯ÇÑ º£ÀÌºñ·¦À» ±¸»çÇÏ´Â 'À¯¹Î(You-Min)‘ÀÌ ÀÌ¹ø »õ ¾Ù¹ü[³»°¡¾ø³Ä]¸¦ ÅëÇØ ´ëÁßµé°ú ÇÔ²² ½Å³ª°Ô ³î¾ÆÁÙ °ÍÀÌ´Ù.

ÇÑÆí º¸¿©ÁÖ±â¸¸ÇÏ´Â ½ÄÀÇ ÁøºÎÇÑ °ø¿¬ÀÇ Æ²À» ¹þ¾î³ª ¾ÆÀÌ½Ã¾î¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ÀçÇØ¼®µÈ '³»°¡¾ø³Ä'´Â ´ëÁßµé°ú ¹«´ë¿¡¼­ ¼ÒÅë¿¡ ÁßÁ¡À¸·Î Æ÷Ä¿½º¸¦ ¸ÂÃá ¾Ù¹üÀÌ´Ù. Á¦¸ñ ¸¸Å­ÀÌ³ª ÀÓÆÑÆ®ÀÖ´Â ¾ÆÀÌ½Ã¾îÀÇ '³»°¡¾ø³Ä'ÀÇ È°µ¿À» ±â´ëÇØº»´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü'°ú ÇÔ²²ÇÑ °ú°Å »çÁø È­Á¦
  • °¡¼ö 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', ¹è¿ì °­¿¹ºó°ú È¯»óÀÇ ÄÞºñ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³
  • °è·æ¼±³àÀü 'À¯Á¤¿ì'. ¿À´Ã(12ÀÏ)3È­ Ã¹ µîÀå ¾ÕµÎ°í º»¹æ»ç¼ö µ¶·Á
  • ¡®¿©¿ì°¢½Ãº°¡¯ ¹Ú¼­¿¬,ÈÞ¸Ó´ÏÁò ¼±»çÇÑ ¡®Çö½Ç µþ¡¯ ¿¬±â·Î ´«µµÀå
  • ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ¿©¸§³¯ÀÇÃß¾ï ´ã±ä ÃÔ¿µÇöÀå ºñÇÏÀÎµåÄÆ °ø°³
    • 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü'°ú ÇÔ²²ÇÑ °ú°Å »çÁø È­Á¦ 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü'°ú ÇÔ²²ÇÑ °ú°Å »çÁø È­Á¦
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Àå¹ÌÀÎ¾Ö ½ºÆù¼­Æø·Î ¡°¾Õ¿¡¼± ¸»µµ ¸ø °ÉXXµéÀÌ °í¾×?¡±
    2
    ÀÌ¼ö¿ª ÆøÇà ¿µ»ó, ¡°ÃÄ ºÁ? XX ´Þ°í ÀÌ°Íµµ ¸øÇØ?¡± ¡°³» XX°¡ ³× XXº¸´Ù ´õ Å©´Ù¡±
    3
    Á¦ÁÖµµ¸ÀÁýÃßÃµ µ¿¹®½ÃÀå, Á¦ÁÖ°øÇ×±ÙÃ³, ¼­±ÍÆ÷½Ã Áß¹® Á¤¿ëÁø¸ÀÁý¸®½ºÆ® °íÁýµ¹¿ì·°
    4
    ITº¸¾È Àü¹®±â¾÷ CSSIA, ¸öÄ·ÇÇ¾Å ´ëÃ³ ½Ç½Ã°£ À¯Æ÷ Â÷´Ü ¼­ºñ½º Á¦°ø
    5
    MG»õ¸¶À»±Ý°í Àç´Ü, 428¸í ¾î¸°ÀÌ․Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô °øÀÍº¸Çè °¡ÀÔ Áö¿ø
    6
    °É±×·ì 'ÇìÀÌ°É½º', º¸±â¸¸ ÇØµµ »óÅ­+·¯ºí¸®...´ë±â½Ç ÀÎÁõ¼¦ ±ôÂ¦ °ø°³!
    7
    °æÂû ¡°¡¯Çý°æ±Ã ±è¾¾¡®´Â ÀÌÀç¸í ºÎÀÎ ±èÇý°æ¾¾¡±¡¦¼ö»ç°á°ú È®ÀÎ
    8
    ÀÎµð¹êµå '¼¼ÀÚÀü°Å', ´Ê°¡À» °¨¼º °¡µæ ´ãÀº ½Ì±Û 'Ã³À½°í¹é' ¹ß¸Å.
    9
    ¹ÎÁÖ ¡°ÇåÁ¤»ç»ó °¡Àå È²´çÇÑ º¸ÀÌÄà¡±¡¦ÇÑ±¹¡¤¹Ù¸¥¹Ì·¡ °­·ÂºñÆÇ
    10
    ¡®Å·Å©·¦¡¯ °³¹ßÀÚ ¡°±è°æ¼ö ¾Õ ½Ã¿¬¡±¡¦º¯È£ÀÎ ¡°»ó½Ä¿¡ ¾È ¸Â´Ù¡±
    ±ºÀÔ´ë·Î ¸øºÃ´ø ½ºÅ¸µé, ¹ÂÁöÄÃ·Î ¸¸³­´Ù
    ¿ï»ê°ø¹«¿ø»çÁøµ¿È£È¸, ½ÃÃ»¼­ ¿ï»ê12°æ ÁÖÁ¦ È¸¿øÀü
    ¼ö´É ½ºÆ®·¹½º´Â ¹Ý°ª °ø¿¬ Áñ±â¸ç ³¯·Á¶ó
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 11¿ù 16ÀÏ~)
    ±¹³» °ø¿¬¿¹¼úÀÇ ÇöÀç, ¿ï»ê¼­ ¸¶ÁÖÇÑ´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr