°É±×·ì '¾ÆÀÌ½Ã¾î'. ¡®³»°¡¾ø³Ä¡¯ 17ÀÏ À½¿ø°ø°³

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ÇÑÆíÀ¸·Ð ³ª °°Àº »ç¶÷À» ¸ô¶óÁÖ´Â ¹Ùº¸ °°Àº ³Í ³ú°¡ ¾ø³Ä°í °·ÂÇÏ°Ô ºÒÆòÀ» ´Ã¾î³õ´Â´Ù. »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎÀÌ ¶°³ªÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶ó¸é¼µµ ÀÚÁ¸½É ¶§¹®¿¡ ÀâÁö´Â ¸øÇÏ°í ³ª¸¦ ÀÒ¾î¹ö¸®´Â ³Ê´Â ¸ÛÃ»ÇÏ´Ù¸ç ÀÌÁßÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÌ´Â ³ë·¡°¡»çÃ³·³, ¾ÆÀÌ½Ã¾î Æ¯À¯ÀÇ ÀýÁ¦µÈ ¼½½ÃÇÔ°ú ½Å³ª´Â EDMÀÇ ÀÌÁßÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí º¸¿©ÁÖ±â¸¸ÇÏ´Â ½ÄÀÇ ÁøºÎÇÑ °ø¿¬ÀÇ Æ²À» ¹þ¾î³ª ¾ÆÀÌ½Ã¾î¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ÀçÇØ¼®µÈ '³»°¡¾ø³Ä'´Â ´ëÁßµé°ú ¹«´ë¿¡¼ ¼ÒÅë¿¡ ÁßÁ¡À¸·Î Æ÷Ä¿½º¸¦ ¸ÂÃá ¾Ù¹üÀÌ´Ù. Á¦¸ñ ¸¸ÅÀÌ³ª ÀÓÆÑÆ®ÀÖ´Â ¾ÆÀÌ½Ã¾îÀÇ '³»°¡¾ø³Ä'ÀÇ È°µ¿À» ±â´ëÇØº»´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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