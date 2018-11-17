·ç½Ã, »õ ½Ì±Û ¡®SWING(Feat. ¹Ú°æ)¡¯ ¿À´Ã(17ÀÏ) ¿ÀÈÄ 6½Ã Àü°Ý ¹ß¸Å

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|¡ã ·ç½Ã, »õ ½Ì±Û ¡®SWING(Feat. ¹Ú°æ) / »çÁø Á¦°ø: KQ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
Â÷¼¼´ë ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ·ç½Ã°¡Æ®·»µðÇÑ »öÃ¤¸¦ ³ì¿©³½ »õ ½Ì±Û·Î¸®½º³ÊµéÀ» Ã£´Â´Ù.
¼Ò¼Ó»çKQ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é ·ç½Ã´Â 17ÀÏ(¿À´Ã) ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ½Ì±Û ‘SWING(Feat. ¹Ú°æ)’À» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
½Å°î ‘SWING(Feat. ¹Ú°æ)’Àº ¶óÆ¾ ÀçÁî¿Í º¸»ç³ë¹Ù ¸®µëÀÌ Á¶È·Ó°Ô ¾î¿ì·¯Áø °îÀ¸·Î, Áö·çÇÒ Æ´ ¾øÀÌ À¯·ÁÇÏ°Ô Èê·¯°¡´Â ¸á·Îµð¿Í ¼ÖÁ÷ÇÑ °¡»ç°¡ ¸Å·ÂÀûÀÎ ³ë·¡´Ù. Æ¯È÷ ·ç½Ã°¡ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ Æø³ÐÀº À½¾ÇÀû ¿ª·®À» °ú½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ºí¶ôºñÀÇ ¹Ú°æÀÌ Áö¿ø»ç°Ý¿¡ ³ª¼ ´«±æÀ» ²ø¾úÀ¸¸ç, ¹Ú°æÀºÇÇÃ³¸µ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÛ»ç, ÀÛ°î¿¡µµ ÈûÀ» º¸ÅÂ °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ÇÑÃþ ³ô¿´´Ù. ¸®µå¹ÌÄÃÇÏ°í ±×·çºê ³ÑÄ¡´Â·ç½ÃÀÇ º¸ÄÃ°ú À¯´ÏÅ©ÇÏ°í ¸á·ÎµðÄÃÇÑ¹Ú°æÀÇ·¡ÇÎÀÌ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È¸¦ ÀÌ·ç¸çÈ¯»óÀûÀÎ ½Ã³ÊÁö¸¦ ¿Ï¼º½ÃÄ×´Ù.
Áö³ÇØ Å°½æÀÌÇÇÃ³¸µÇÑ½Ì±Û‘B-DAY(ºñµ¥ÀÌ)’·Î µ¥ºßÇÑ ·ç½Ã´Â ¾Õ¼ ÇÁ·Îµà¼ °â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÀÌµçÀÇµ¥ºß°î‘±× ¶ª »ì¾Æ(Feat. ±ÇÁø¾Æ)’ °øµ¿ ÀÛ»ç Âü¿©¿Í º£ÀÌºô·ÐÀÇ‘Ã³À½ º» ¿©ÀÚ´Â ´Ù ¿¹»µ’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¿©ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç À½¾ÇÆÒµéÀÇ°ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ÄÉÀÌºíTV Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º48’°æ¿¬°î ‘Rumor(·ç¸Ó)’ °¡ÀÌµå ¹öÀüÀÇ º¸ÄÃ¸®½ºÆ®·ÎÂü¿©ÇØ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀ°ú ÇÔ²² ±ØÂùÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³´Þ ÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ‘EDEN_STARDUST(ÀÌµç ½ºÅ¸´õ½ºÆ®)’¸¦ ÅëÇØ ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÑº¸ÄÃ»öÀ» »Ë³»´Â µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ È°¹ßÇÑ À½¾Ç Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ·ç½ÃÀÇ»õ ½Ì±Û ‘SWING(Feat. ¹Ú°æ)’Àº 17ÀÏ(¿À´Ã) ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸ÅµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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