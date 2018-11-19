¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ÈÆÈÆÇÑ ¼Ò³âÚ¸ »Ë³»´Â ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå °ø°³

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19ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº À¯Á¤¿ìÀÇ ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.
‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº» À¯°æ¼±, ¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶)¿¡¼À¯Á¤¿ì´Â¿øÀÛ À¥Å÷¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î Ã¹ µîÀåºÎÅÍ ¸ô·¡ Ä«¸Þ¶ó¸¦ Âï´Â ¼ö»óÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó À¯Á¤¿ì´Â ±ØÁß¿¡¼ º¸¿©Áö´Â ¼ö»óÇÏ°í Â÷°¡¿î ¸ð½À°ú ¹Ý´ëµÇ´Â ¼Ò³â¹Ì ³ÑÄ¡´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÀÌ¸¶¸¦ µ¤Àº Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ°ú ³×Ãß·²ÇÑ ¿ÊÂ÷¸²À¸·Î Ã»·®¹Ì ³ÑÄ¡´Â Ç²Ç²ÇÑ ½ÅÀÔ»ý ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Â °Í.
¶ÇÇÑ ¾ÜµÈ ¾ó±¼°ú ´©±º°¡¸¦ ÃÄ´Ùº¸¸ç ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Â ¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ±ØÁß ½Î´ÃÇÑ Ç¥Á¤À» ³»ºñÃÆ´ø ¾ö°æ¼ú°ú ´Ù¸¥ ÀÜ¸Á½º·¯¿î Ç¥Á¤À¸·Î ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ¸ç À¯Á¤¿ìÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
13ÀÏ(È) ¹æ¿µµÈ 4È¿¡¼ ÇÔ¼÷(Àü¼öÁø ºÐ)¿¡ ÀÌ¾î Á¡¼ø(¹Ì³ª ºÐ) ¾Õ¿¡µµ ³ªÅ¸³ °æ¼úÀÇ ¼ö»óÇÑ Çàµ¿À¸·Î ±äÀå°¨À» ºÒ¾î³Ö´Â ¸ð½ÀµéÀÌ ¹æ¿µµÈ °¡¿îµ¥, ÀÇ¹® °¡µæÇÑ Ä³¸¯ÅÍÀÎ ¾ö°æ¼úÀÌ ÇâÈÄ ±Ø¿¡ ¾î¶² ½Å¼±ÇÑ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÒÁö À¯Á¤¿ìÀÇ È°¾à¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÇÑÆí, ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù,È ¹ã 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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