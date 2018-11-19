2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ º£½ºÆ® Å°Áî¸ðµ¨´ë»ó, 12¿ù9ÀÏ ½Ã»ó½Ä °³ÃÖ

2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ º£½ºÆ® Å°Áî¸ðµ¨´ë»ó ½Ã»ó½ÄÀÌ ¿À´Â 12¿ù 9ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÈÄ5½ÃºÎÅÍ ´ºÈúÅ¾È£ÅÚ 3Ãþ(±×·£µåº¼·ë¿¡¼)°³ÃÖÇÑ´Ù.
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‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ º£½ºÆ®Å°Áî¸ðµ¨ ´ë»ó ½Ã»ó½ÄÀº ’Àº 2018 ÇÑÇØµ¿¾È ¾Æ¿ª¸ðÁ© ¹è¿ìµéÀÌ °¢ºÐ¾ß¿¡¼ È°µ¿Çß´ø ÇÁ·ÎÇÊ°ú ¾î¸°ÀÌµéÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ³¢¿Í Àç´É¹ßÀü °¡´É¼º µîÀ» ½É»çÇØ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤Çß´Ù°í ±Û·Î¹ú ¿¢½ºÆ÷ Å°Áî¸ðµ¨ÇùÈ¸ ÀÓÀç¼ö´ëÇ¥´Â ½É»ç±âÁØÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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