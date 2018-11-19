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ÃßÈÁ¤ÀºÁ¤½Ä¼Ö·Î µ¥ºß¿¡ ¾Õ¼ ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’À» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ À¯¸í ¿Â¶óÀÎ ¿¹´É ‘94爱KÊ°(94¾ÖK°¡)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’,‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’, ¹Î¿µ Áö»óÆÄ CTV ¿¹´É ‘The Hunger Game(饥饿êý戏, ´õ Çë°Å °ÔÀÓ)’ µî¿¡Ãâ¿¬, ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤Àº Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ À§ÇÑ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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