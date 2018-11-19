°É±×·ì 'ÇìÀÌ°É½º', ³× ¹øÂ° ½Ì±Û 'À¯ÈÄÈÄ (YOO-HOO-HOO)' 20ÀÏ SBS MTV ¡®´õ¼î¡¯ ÅëÇØ ÄÄ¹é

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ÇìÀÌ°É½º´Â 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ ¹æ¼ÛµÇ´Â ÄÉÀÌºíTV SBS MTV ‘´õ¼î!’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³× ¹øÂ° ½Ì±Û 'À¯ÈÄÈÄ (YOO-HOO-HOO)' ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
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ÇÑÆí 'ÇìÀÌ°É½º'°¡ Åë»ê ³× ¹øÂ°·Î ¹ß¸ÅÇÏ´Â ÀÌ¹ø À½¹Ý 'À¯ÈÄÈÄ (YOO-HOO-HOO)'´Â 2017³â 11¿ù µ¥ºß°îÀÎ '³Ê ¾Æ´Ï¸é NO' ÀÌÈÄ,2018³â 5¿ù µÎ ¹øÂ° 'ÆÈ·Î¿ìÇØºÁ', 7¿ù ¼¼ ¹øÂ° ½Ì±Û '³ì¿©Áà'ÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾î ÆÒµé°ú 2018³â °¡±â Àü ½Ì±Û ¹ß¸Å¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» ÁöÄ×´Ù
ÇìÀÌ°É½º´Â °¢Á¾ ¹æ¼Û ¹× °ø¿¬ µîÀ» ÅëÇØ ÄÄ¹é È°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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