°¡¼ö°â ¿µÈ­°¨µ¶ ½Å¼ºÈÆ, ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥ Á¦ÀÛ»ç ¡®¹Ìµð¾î ÆÄÅ©¡¯ ¼ÕÀâ°í »õ Ãâ¹ß

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ÀÌ¾î ¿À´Â 12¿ù9ÀÏ 2018´ëÇÑ¹Î±¹ ¿¬±â´ë»ó¿¡¼ ½ÅÀÎ°¨µ¶»óÀ» ¼ö»óÇÏ°Ô µÈ´Ù.
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ÇÑÆí ¹Ìµð¾îÆÄÅ©´Â 1995³âµµ¿¡ ¼³¸³µÇ¾î ¼ö ¸¹Àº ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥°ú µå¶ó¸¶¿Í ¿µÈ¸¦ Á¦ÀÛÇØ ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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