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|¡ã 22ÀÏ ¿ï»ê½Ã´Â ½ÃÃ» »óÈ²½Ç¿¡¼ ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀåÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²ºÏ±³·ùÇù·ÂÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀ» À§ÃËÇÏ°í ±â³äÃÔ¿µÀ» °¡Á³´Ù.
±èµµÇö±âÀÚ gulbee09@ksilbo.co.kr
¿ï»ê½Ã°¡ ³²ºÏÆòÈÇù·Â½Ã´ë¿¡ ´ëºñÇØ ¡®³²ºÏ±³·ùÇù·ÂÀ§¿øÈ¸¡¯¸¦ ±¸¼ºÇÏ°í º»°ÝÀûÀÎ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°£´Ù.
À§¿øÈ¸¿¡´Â ¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀåÀ» À§¿øÀåÀ¸·Î, ½ÃÀÇ¿ø¡¤Àü¹®°¡¡¤ÇÐ°è ´ëÇ¥¡¤½Ã¹Î´ÜÃ¼ °ü°èÀÚ µî 20¸íÀÌ À§¿øÀ¸·Î Âü¿©Çß´Ù. À§¿øÈ¸ ÁÖ¿ä ¿ªÇÒÀº ³²ºÏ±³·ùÇù·Â»ç¾÷¿¡ °üÇÑ »ç¾÷ ¹ß±¼°ú ÀÚ¹®, ³²ºÏ±³·ù»ç¾÷ ±â¹ÝÁ¶¼º°ú Áö¿ø, ÀÚÄ¡´ÜÃ¼¿Í ¹Î°£´ÜÃ¼ ÀÚ¸Å°á¿¬»ç¾÷, ¹®È¡¤°ü±¤¡¤Ã¼À° ºÐ¾ß ±³·ù, ÀÎÀû¡¤¹°Àû ±³·ù È°µ¿ µîÀÌ´Ù. ¶Ç ÅëÀÏ °ø°¨´ë Çü¼ºÀ» À§ÇÑ ½Ã¹Î Åä·ÐÈ¸ °³ÃÖ µîÀÇ »ç¾÷À» ÆîÄ£´Ù.
À§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ ½ÃÃ» º»°ü¿¡¼ Ã¹ È¸ÀÇ¸¦ ¿°í ´ëºÏ»ç¾÷ ÃßÁø ¹æÇâÀ» °øÀ¯ÇÏ°í ¿î¿µ ¹æ¹ýÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°´ëºÏ ±³·ù»ç¾÷ÀÌ ¾ÆÁ÷ ±¸Ã¼ÀûÀÌ°í ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î ÃßÁøµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÁö¸¸ ÇâÈÄ ³²ºÏ±³·ùÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ³²ºÏ±³·ù ¹× ÀÎµµÀû Áö¿øÀ» ÅëÇÑ ³²ºÏ°æÁ¦ È°·Î °³Ã´ µîÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À§¿øµéÀÇ ÀÇ°ß°ú ¿ÀÇ¸¦ ¸ð¾Æ ¿ï»ê¿¡ ¸Â´Â ³²ºÏ±³·ù È°¼ºÈ ¹æ¾ÈÀ» Àû±Ø ¸ð»öÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >