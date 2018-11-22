¡®¿ï»ê120 ÇØ¿ïÀÌÄÝ¼¾ÅÍ¡¯ 4³â¿¬¼Ó ¿ì¼öÄÝ¼¾ÅÍ¿¡ ±¤¿ªÁöÀÚÃ¼Áß 1À§

¹Î¿ø ÀÀ´ë ÀüÈÀÎ ¡®¿ï»ê 120 ÇØ¿ïÀÌÄÝ¼¾ÅÍ¡¯°¡ ÇÑ±¹Ç¥ÁØÇùÈ¸ ÁÖ°ü ¡®2018 ÄÝ¼¾ÅÍÇ°Áú Áö¼ö(KS¡©CQI) Æò°¡¡¯¿¡¼ 4³â ¿¬¼Ó ¿ì¼ö ÄÝ¼¾ÅÍ¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù.
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