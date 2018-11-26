°¡¼ö ¡®µµÀ±°É¡¯, 26ÀÏ Á¤¿À µðÁöÅÐ ½Ì±Û '³Ê»ÓÀÌ´Ï±î' ¹ß¸Å

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°¡¼ö ‘µµÀ±°É’ÀÌ 11¿ù 26ÀÏ Á¤¿À µðÁöÅÐ ½Ì±Û ‘³Ê»ÓÀÌ´Ï±î'¸¦ ¹ß¸Å, »õ·Î¿î ÀÌ¹ÌÁö·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô ´Ù°¡¿Â´Ù.
Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â °¡¼ö ‘µµÀ±°É’, ÀÌ¹ø ½Ì±ÛÀÇ Ã¹ ¹øÂ° Æ®·¢¿¡´Â Å×¸¶ °¨¼º ¶óÆ¾´í½º°î ‘³Ê»ÓÀÌ´Ï±î’¿Í µÎ ¹øÂ° Æ®·¢¿¡´Â ¾ÖÀýÇÑ ¹ß¶óµå°î ‘Ãµ»ó¿¬(acoustic ver.)’ÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
ÃáÃµ Ãâ½ÅÀÇ °¡¼ö ‘µµÀ±°É’ÀÇ ½Å°î ‘³Ê»ÓÀÌ´Ï±î'´Â ¶óÆ¾´í½º Àå¸£ÀÇ ºü¸£°í °æÄèÇÑ ³ë·¡·Î ÆÄ¿ö ³ÑÄ¡´Â ¿¡³ÊÁö¸¦ ÇÑ²¯ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °îÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ½Å³ª´Â ºê¶ó½º ¼¼¼Ç°ú Ã»·®°¨ ÀÖ´Â ¸á·Îµð·Î ¹«ÀåÇÑ ‘³Ê»ÓÀÌ´Ï±î'´Â »óÅÇÑ ÄÚ·¯½º°¡ ´õÇØÁ® 'µµÀ±°É'ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´õ¿í´õ ¾÷±×·¹ÀÌµå½ÃÄÑÁÖ¾ú´Ù.
'µµÀ±°É'Àº “º¸³Ê½º Æ®·¢À¸·Î ´ã°ÜÀÖ´Â µÎ ¹øÂ° °î ‘Ãµ»ó¿¬(acoustic ver.)’Àº °Ü¿ï ´ëÁßÀ½¾Ç ¾ÖÈ£°¡µéÀÇ °¡½¿ ±íÀº °÷±îÁö ¿ï·ÁÁÖ´Â ¾ÖÀÜÇÑ ¾îÄí½ºÆ½ ¹ß¶óµå°îÀ¸·Î ÁØºñÇß´Ù.”¸ç, “½½ÇÂ ±âÅ¸ ¼¼¼Ç°ú ¾ÖÀÜÇÑ ¸á·Îµð°¡ ´õÇØÁ® °¨¼ºÀÇ ÃÖ°íÁ¶·Î ÀÌ²ø¾îÁØ´Ù.”¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑ±¹µðÁ¦ÀÌÅ¬·´ ±èÀÎ¿µ È¸ÀåÀº “ÀÌ¹ø ½Å°î ‘³Ê»ÓÀÌ´Ï±î'¸¦ ÅëÇØ ´ëÁß ¾Õ¿¡ ´ç´çÈ÷ ¼± °¡¼ö ‘µµÀ±°É’ÀÌ ÁØºñÇÑ ¿Á¤ ³ÑÄ¡´Â ¸ÚÁø À½¹Ý°ú È°¹ßÇÑ È°µ¿ÀÌ ±â´ëµÈ´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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