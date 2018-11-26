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¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÐ °¡¼ö ÃßÈÁ¤ÀÌ ÈÀåÇ° ºê·£µåÀÇ »õ ¾ó±¼·Î ¼±Á¤µÇ¸ç‘´ë¼¼ ±¤°í ¿äÁ¤’ÀÇ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°£´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï´Â 26ÀÏ “ÃßÈÁ¤ÀÌ ÈÀåÇ°ºê·£µå ‘ÄÚ¸®ÄÚ¸®(KORIKORI)’ÀÇ Àü¼Ó ¸ðµ¨·Î ³«Á¡µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ºê·£µå ÃøÀº “ÃßÈÁ¤ÀÇ ¹à°í ±ú²ýÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¿Í °Ç°ÇÑ ÇÇºÎ°¡ ºê·£µå¿Í ¸Â¾Æ Àü¼Ó ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹ÇÏ°Ô µÆ´Ù”°í ¸ðµ¨ ¼±Á¤ ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.
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ÃßÈÁ¤Àº “ÀÚÁÖ ¾Ö¿ëÇÏ´ø Á¦Ç°ÀÇ Àü¼Ó ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹µÅ ±â»Ú´Ù”¸ç“Æò¼Ò ºäÆ¼¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹¾Ò´Âµ¥ ÀÌ·± ÁÁÀº ±âÈ¸¸¦ ÁÖ¼Å¼ ³Ê¹« °¨»çÇÏ´Ù. ¸ðµ¨·Î¼ ¿½ÉÈ÷ È°µ¿ ÇÏ°Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¸»Çß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº°¢Á¾ °ø¿¬, OST Âü¿© µî È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿°ú ´õºÒ¾î ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’,‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’, ¹Î¿µÁö»óÆÄ CTV ¿¹´É ‘The Hunger Game(饥饿êý戏, ´õ Çë°Å °ÔÀÓ)’ µî¿¡ Ãâ¿¬, ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµå´Â Çàº¸·Î ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨·Î È°¾àÇÏ¸ç ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüºÎÅÍ ´ëÁßµéÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤Àº Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ À§ÇÑ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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