½Å¿¹ ¹Ú¼¼Çö '½ÅÀÇÄûÁî : ¸®ºÎÆ®' ·Î ´«µµÀå

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¹è¿ì '¹Ú¼¼Çö'ÀÌ Áö³ 22ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ ocn '½ÅÀÇÄûÁî : ¸®ºÎÆ®' (¿¬Ãâ:±èÁ¾Çõ , ±Øº»:°Àº¼±,±è¼±Èñ) ¿¡¼ ±ØÁß µµÀ±ÀÇ Ãµ»ç°°Àº Ä£±¸ ÁöÀºÀ¸·Î µîÀåÇØ ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ºÒ¾î ³Ö¾ú´Ù.
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¹Ú¼¼ÇöÀº ¿ÃÇØ '±¤ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®' ¿Í °è¾àÃ¼°áÀ» ¸Î°í º»°ÝÀûÀÎ ¹è¿ì È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù.
¹Ú¼¼ÇöÀº ¿¬±âº¸´Ù ¸ÕÀú ±¤°í(ÆÈµµ¿Õ¶Ñ²±,±î½ºÈ°¸í¼ö,Ä«Ä«¿À¹ðÅ©) µî¿¡ ¸ð½ÀÀ» ºñÃß¸ç ´ëÁßµé¿¡°Ô °¢ÀÎÀ» ½ÃÄ×´Ù.
¼Ò¼Ó»çÃøÀº '¹Ú¼¼ÇöÀº ½Å¼±ÇÏ°í ¼ø¼öÇÑ ¾ó±¼ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¹è¿ìÀÌ¸ç. ¿¬±â¿¡ ¿å½ÉÀÌ ¸¹°í ¿Á¤ÀÌ ¸¹¾Æ ¹ßÀü°¡´É¼ºÀÌ ¹«±ÃÇÑ ¹è¿ìÀÌ´Ù.' ¶ó¸ç ¸¹Àº °ü½É°ú ÀÀ¿øÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù°í ´çºÎÇß´Ù.
ÇÑÆí '½ÅÀÇÄûÁî : ¸®ºÎÆ®' ´Â ¸ÅÁÖ ¼ö,¸ñ ¹ã 11½Ã OCN¿¡¼ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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