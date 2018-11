사회부산경남 부산시, 해운항만 산업 우수기업 22곳 인증 오늘 ‘2018 We BUSAN’포럼

인증기업 세관 검사비율 낮춰 승인 2018.11.26 21:21:00



부산시는 27일 부산 롯데호텔에서 해운항만 우수기업 인증업체 관계자 등 80여명이 참석한 가운데 ‘2018 We Busan 포럼’을 열고 해운항만 우수기업 인증서를 수여한다고 26일 밝혔다.



포럼 주제는 부산항 선용품 생태계 지원사업 추진 성과, 부산항 ‘We Busan’ 플랫폼 개발 현황과 활성화 방안이다.



주제발표와 함께 지난해 선용품공급업과 선박수리업에 대한 우수기업 인증취득에 대한 성과와 향후 플랫폼을 활용한 기업홍보 등을 놓고 자유토론을 진행한다.



이번 포럼에서는 우수기업 인증을 취득한 선용품 공급업체와 선박수리업 22곳 업체에 인증서도 준다.



인증받은 기업은 향후 기업활동에서 우수기업 인증브랜드 ‘We Busan’을 사용할 수 있고 선용품 자동심사, 부산시 우수기업 추천 등의 혜택을 받는다.



박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 부산시가 선용품공급업, 선박수리업 등 해운항만 산업 우수기업에 ‘We BUSAN’ 인증서를 수여한다. 인증을 받은 기업들은 세관의 검사 비율이 하향 조정된다.부산시는 27일 부산 롯데호텔에서 해운항만 우수기업 인증업체 관계자 등 80여명이 참석한 가운데 ‘2018 We Busan 포럼’을 열고 해운항만 우수기업 인증서를 수여한다고 26일 밝혔다.포럼 주제는 부산항 선용품 생태계 지원사업 추진 성과, 부산항 ‘We Busan’ 플랫폼 개발 현황과 활성화 방안이다.주제발표와 함께 지난해 선용품공급업과 선박수리업에 대한 우수기업 인증취득에 대한 성과와 향후 플랫폼을 활용한 기업홍보 등을 놓고 자유토론을 진행한다.이번 포럼에서는 우수기업 인증을 취득한 선용품 공급업체와 선박수리업 22곳 업체에 인증서도 준다.인증받은 기업은 향후 기업활동에서 우수기업 인증브랜드 ‘We Busan’을 사용할 수 있고 선용품 자동심사, 부산시 우수기업 추천 등의 혜택을 받는다.박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)