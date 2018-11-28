KOS, Ã¹ ½Ì±Û¾Ù¹ü ¾ÖÀýÇÑ ¹ß¶óµå 'CRY' ¹ß¸Å

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ÃÖ±Ù ÀÏº» À¯¸í°¡¼ö ³ë±¸Ä¡°í·Î°¡ TBS °øÁßÆÄ À½¾Ç¹æ¼Û¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó °¡¼ö KOS(ÄÚ½º)ÀÇ À½¾ÇÀ» ±ØÂùÇÏ¸ç ÈÁ¦°¡ µÇ¾ú´Ù.
¼Ö·Î°¡¼ö KOS´Â ´ëÇÐ¿¡¼ º¸ÄÃÀ» Àü°øÇÏ°í ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×°¡ Ãß±¸ÇÏ´Â À½¾ÇÀÇ ÁöÇâÁ¡Àº Àü¼¼´ë°¡ °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À½¾ÇÀ» ¸¸µé¾î ³»´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÏº» È°µ¿À» ¸ÕÀú ½ÃÀÛÇÏ¿© ÅºÅºÇÑ º¸ÄÃ°ú ¼¼·ÃµÈ À½¾ÇÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ Áö±Ý±îÁö ÀÏº» ÀÎµð½Å¿¡¼ Å« ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÇöÀç KOS´Â ½Ì±Û¾Ù¹ü CRY¸¦ Á¤½Ä ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ±¹³» È°µ¿ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë·È´Ù. CRY´Â 90³â´ë ½½ÇÂ °¨¼ºÀÇ ¹ß¶óµå °îÀ¸·Î, ÃÖ±Ù 8,90³â´ë ¸®¸ÞÀÌÅ© °îµéÀÌ ¸¹ÀÌ ¹ß¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â À½¾Ç½ÃÀåÀÇ Èå¸§¿¡ ¸Â°Ô ¹ß¸ÅµÈ °îÀÌ´Ù.80³â´ëÀÇ ¼Ò¿ï°ú ÆãÅ©, 90³â´ëÀÇ ¹ß¶óµå¸¦ Ãß±¸ÇÏ´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ KOSÀÇ ºÎµå·¯¿ì¸é¼ Çã½ºÅ°ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®´Â ´Ü¿¬ µ¶º¸ÀûÀÌ´Ù.
°Ü¿ï½ÃÁð¿¡ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ¾ÖÃ¢°îÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ¸ç ¾ÕÀ¸·Î ±×ÀÇ À½¾ÇÈ°µ¿ ¶ÇÇÑ ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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