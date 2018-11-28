ÀÌµçX½ÅÁö¼ö,ÀÌº° °¨¼º ½Å°î ¡®¹Ì·Ã¡¯¿À´Ã(28ÀÏ) ¿ÀÈÄ 6½Ã ¹ß¸Å¡¦ÀÌµçÇ¥ ¡®Á¤Åë ¹ß¶óµå¡¯ ¼±»ç

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ÇÁ·Îµà¼ °â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÀÌµçÀÌµ¶º¸ÀûÀÎ º¸ÀÌ½ºÀÇ °¡¼ö ½ÅÁö¼ö¿Í °Ü¿ï °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ½Å°îÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.
¼Ò¼Ó»ç KQ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é28ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ‘EDEN STARDUST(ÀÌµç ½ºÅ¸´õ½ºÆ®)’ÀÇ ÀÏ°ö ¹øÂ° À½¿ø ‘¹Ì·Ã’ÀÌ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
½Å°î ‘¹Ì·Ã’Àº ÀÌº°ÇÏ´Â ¼ø°£¿¡µµ ¹Ì¿öÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¿¬ÀÎÀ» ÀØ°í ½Í¾î ÇÏ´Â ½ÉÁ¤À» ´ã¾Æ³½ Á¤Åë ¹ß¶óµå °îÀÌ´Ù. °¨¼ºÀûÀÌ°í ¼Á¤ÀûÀÎ ¸á·Îµð¿Í ÇÔ²²Çö½ÇÀûÀÎ °¡»ç·Î °¡½¿ ¾ÆÇÂ ÀÌº°À» °Þ¾îº» ¸ðµç ÀÌµéÀÇ °ø°¨´ë¸¦ ÀÚ±ØÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø½Å°îÀº Áö³ 2011³â ÄÉÀÌºíTV Mnet ‘½´ÆÛ½ºÅ¸K3’¸¦ ÅëÇØ ¾ó±¼À» ¾Ë¸° ½Ç·ÂÆÄ º¸ÄÃ¸®½ºÆ® ½ÅÁö¼ö°¡ Áö¿ø»ç°ÝÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. ½ÅÁö¼ö´Â °¨¼ºÀ» ´õÇÏ´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ À½»öÀ¸·Î ‘¹Ì·Ã’ÀÇ ½ºÅä¸® ¶óÀÎÀ» ´õ¿í ÅºÅºÈ÷ ±¸¼º,¿Ã °Ü¿ï °¡½¿ ÀýÀýÇÑ ‘ÀÌº° °ø°¨¼Û’ÀÇ Åº»ýÀ» ¿¹°¨ÄÉ Çß´Ù.
‘EDEN STARDUST’´Â ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÀÌ²ø¾î³»¸ç ¸Å´Þ ½Å°îÀ» ¹ß¸ÅÇÏ´Â ÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î, °¡¼ö À±ÇÏ¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, ¸¶¼£, HLB, Á¤ÀÎ, º£ÀÌºô·Ð, ¿ìÁî(WOODZ), ¸¶µ¶½º(Maddox), ·ç½Ã(Lucy) µî ´Ù¼öÀÇ ½Ç·ÂÆÄ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÌ Âü¿©ÇØ Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµå´Â Æø ³ÐÀº À½¾ÇÀ» ¼±»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµçÀºÃÖ±Ù ºñÅõºñÀÇ ½Åº¸ Å¸ÀÌÆ²°î ‘¾Æ¸§´ä°íµµ ¾ÆÇÁ±¸³ª’¿¡ Âü¿©, È÷Æ®°î ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖÀ¸¸ç, ±×·ì ¿ö³Ê¿øÀÇ Ã¹ ¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘1¹¹=1(POWER OF DESTINY)’ÀÇ ¼ö·Ï°î ‘¹¯°í½Í´Ù(One Love)’¿¡ ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ 13À¸·Î ÈûÀ» º¸ÅÂ¸ç‘´ëÃ¼ºÒ°¡ ÇÁ·Îµà¼’ÀÇÀÔÁö¸¦ ´Ü´ÜÈ÷ Çß´Ù.
ÇÑÆíÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½Å°î ‘¹Ì·Ã’Àº 28ÀÏ(¿À´Ã) 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸ÅµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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