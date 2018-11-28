ÀçÁîº¸ÄÃ¸®½ºÆ® 'Çã¼Ò¿µ', 28ÀÏ ¼¼¹øÂ° Á¤±ÔÀ½¹Ý ¡®B.B.B¡¯ ¹ß¸Å

|
|
|
|¡ã ÀçÁîº¸ÄÃ¸®½ºÆ® 'Çã¼Ò¿µ' 3Áý Á¤±Ô¾Ù¹üÀÚÄÏ
ÀçÁî º¸ÄÃ¸®½ºÆ® Çã¼Ò¿µÀÌ 28ÀÏ, ¼¼¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹ü 'B.B.B'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿¿¡ ³ª¼±´Ù.
‘ÇÑ±¹ÀÇ »õ·¯º»(Sarah Vaughan)’À¸·Î ºÒ¸®¸ç ¸¹Àº»ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´ø µÎ¹øÂ°¾Ù¹ü ‘That’s All’ ÀÌÈÄ 5³â¸¸¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â À½¹ÝÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´ø ´ëÇ¥°î ‘Destination moon’, ‘That’s All’À» ÀÕ´Â ¾Æ¸Þ¸®Ä ½ºÅÄ´Ùµå ÀçÁî·¹ÆÛÅä¸® Áß½É ÃÑ 8°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.
Å¸ÀÌÆ²°î ‘B.B.B(Baubles, Bangles & Beads)’´Â Çã¼Ò¿µ Æ¯À¯ÀÇ ÀçÁöÇÑ º¸ÀÌ½º¿Í ÇÇ¾Æ³ë, ±âÅ¸, ÄÜÆ®¶óº£ÀÌ½ºÀÇ ¿Ï¿¬ÇÑ ½ºÀ® ¸®µëÀÌ ¾î¿ì·¯Áø°îÀ¸·Î, ÀçÁîÀÇ ÀüÅëÀ» Ãæ½ÇÈ÷ µû¸£¸ç ¿ø°îÀ» ¿Ïº®È÷ ÀçÇØ¼®ÇÑ °îÀÌ´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡µµ ¾Ù¹ü¿¡´Â ÇÑÃþ ¿ø¼÷ÇØÁø ±×³àÀÇ º¸ÄÃ»ç¿îµå¿Í ±âÅ¸¸®½ºÆ® ÁØ½º¹Ì½º(Joon Smith)ÀÇ ¿¬ÁÖ°¡ ¾î¿ì·¯Áø ¹ß¶óµå°î ‘I’ve got a crush on you’, º£ÀÌ½Ã½ºÆ® ¹ÚÁø±³ÀÇ ÇÇÃÄ¸µÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ‘Two sleepy people’, ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ®ÆúÄ¿ºñ(Paul Kirby)¿ÍÀÇ ¼¶¼¼ÇÑ È£ÈíÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â‘I get along without you very well’ µîÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.
ÀÌ¹ø 3Áý¾Ù¹üÀº ÇÑÁ¤ LP ¹× °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼¼öÀÖ´Ù.
|
|
|
|¡ã Çã¼Ò¿µ 3Áý Á¤±Ô¾Ù¹üÇÑÁ¤ LP
Æ¯È÷ 3Áý¼ö·Ï°îµéÀº ÀÇ¹Ì¸¦ Æ¯º°ÇÏ°Ô ´ã¾Æ ÇÑÁ¤¼ö·®À¸·Î ¼±º¸ÀÎLP ¾Ù¹üÀº Áö³ Á¦8È¸¼¿ï·¹ÄÚµåÆä¾î¿¡¼ ¼±°ø°³, 2½Ã°£¸¸¿¡ ¿ÏÆÇÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÇÑÆí, Çã¼Ò¿µÀº ¼¼¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ ±â³äÇØ 12¿ù9ÀÏ(ÀÏ), ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼ÒÀç º¹ÇÕ¹®È°ø°£ ‘¹«µå·¦’¿¡¼ ‘B.B.B’¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î ÄÜ¼Æ®¸¦ °¡Áø´Ù.
´õ¿í ÀÚ¼¼ÇÑ È°µ¿¼Ò½ÄÀº °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >