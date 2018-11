ÀçÁîº¸ÄÃ¸®½ºÆ® 'Çã¼Ò¿µ', 28ÀÏ ¼¼¹øÂ° Á¤±ÔÀ½¹Ý ¡®B.B.B¡¯ ¹ß¸Å

▲ 재즈보컬리스트 '허소영' 3집 정규앨범 자켓

재즈 보컬리스트 허소영이 28일, 세번째 정규앨범 'B.B.B'를 발표하며 본격적인 활동에 나선다.

‘한국의 새러본(Sarah Vaughan)’으로 불리며 많은사랑을 받았던 두번째앨범 ‘That’s All’ 이후 5년만에 선보이는 음반이다.

이번 앨범에는 많은 사랑을 받았던 대표곡 ‘Destination moon’, ‘That’s All’을 잇는 아메리칸 스탠다드 재즈레퍼토리 중심 총 8곡이 수록됐다.

타이틀곡 ‘B.B.B(Baubles, Bangles & Beads)’는 허소영 특유의 재지한 보이스와 피아노, 기타, 콘트라베이스의 완연한 스윙 리듬이 어우러진곡으로, 재즈의 전통을 충실히 따르며 원곡을 완벽히 재해석한 곡이다.

이밖에도 앨범에는 한층 원숙해진 그녀의 보컬사운드와 기타리스트 준스미스(Joon Smith)의 연주가 어우러진 발라드곡 ‘I’ve got a crush on you’, 베이시스트 박진교의 피쳐링이 돋보이는 ‘Two sleepy people’, 피아니스트폴커비(Paul Kirby)와의 섬세한 호흡을 자랑하는‘I get along without you very well’ 등이 수록됐다.

이번 3집앨범은 한정 LP 및 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼수있다.

▲ 허소영 3집 정규앨범 한정 LP

특히 3집수록곡들은 의미를 특별하게 담아 한정수량으로 선보인LP 앨범은 지난 제8회서울레코드페어에서 선공개, 2시간만에 완판을 기록했다.

한편, 허소영은 세번째 정규앨범 발매를 기념해 12월9일(일), 서울 성동구 소재 복합문화공간 ‘무드랩’에서 ‘B.B.B’라는 타이틀로 콘서트를 가진다.

더욱 자세한 활동소식은 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >