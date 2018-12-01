'ºñµð¿À½ºÅ¸' ½ÉÇü·¡ "ÄÚ¹Ìµð ÃµÀç ¾Æ´Ï´Ù, ¾ÆÀÌµð¾î¿Í ³ë·ÂÀÌ´Ù"

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|¡ã MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸' ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸ÃÄ
½ÉÇü·¡°¡ "³ª´Â ÄÚ¹Ìµð ÃµÀç°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ÄÚ¹Ìµð´Â ÀüºÎ ¾ÆÀÌµð¾î¿Í ³ë·ÂÀÌ´Ù. ÄÚ¹Ìµð´Â Èå¸§°ú Æ÷ÀÎÆ®°¡ Áß¿äÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ Æ¯º° MC ¹ÚÇÏ³ª°¡ "½ÉÇü·¡ ¼±¹è´ÔÀÌ ³ª¿À½Ã±â Àü¿¡ ÀúÈñ ÈÄ¹è´ÔµéÀÌ ±×·¸°Ô ¼±¹è´Ô ¾ê±â¸¦ ¸¹ÀÌ Çß¾î¿ä. ±Ùµ¥ À¯µ¶ ¹ÚÁØÇü ¾¾°¡ ¼±¹è´ÔÀ» ÃµÀç¶ó°í ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼Ì¾î¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ½ÉÇü·¡´Â "³ª ÃµÀç ¾Æ´Ï¿¡¿ä. ÁøÂ¥ ¾Æ´Ñµ¥"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ MC ¹Ú¼ÒÇöÀÌ "±×·³ ³ë·ÂÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ½Ã´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ¿¡¿ä?"¶ó°í ¹¯ÀÚ ½ÉÇü·¡´Â "±×·¸ÁÒ"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ½ÉÇü·¡´Â "¿Ö³ÄÇÏ¸é ÇÑ¹ø ¿ô±â·Á¸é ÀÌ°Íµµ ÀüºÎ ¾ÆÀÌµð¾îÀÝ¾Æ¿ä. ³ë·Â ¾È ÇÏ¸é ¿ô±æ ¼ö°¡ ¾ø¾î¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
MC ±è¼÷Àº "Àú´Â ÃµÀç¶ó´Â °Ô (³ìÈ) Àü³¯ ¹ã¿¡ ´ëº»À» ½á¼ ¾ÆÄ§¿¡ ¿Í¼ ´ëº»À» Áà¿ä. ±×·³ ±×°Å º¸°í ±×³¯ ¿¬½ÀÇØ °¡Áö°í ´Ù ÇÏ´Âµ¥ 10°³ÀÇ (¿ôÀ½ ±¸°£À») »ì·Á¾ß µÇ´Â °Ô ÀÖÀ¸¸é 10°³¸¦ ´Ù »ì·Á"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, ¹Ú¼ÒÇöÀÌ ½ÉÇü·¡¿¡°Ô "±×°Ô ÃµÀç ¾Æ´Ñ°¡¿ä?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ½ÉÇü·¡´Â "±Ùµ¥ ÀÌ°Ô ¿ì¸® °³±×¸ÇµéÀÌ 'Èå¸§'À» ¾Ë°í °¡¸é µÅ¿ä. Èå¸§À» ¾Ë°í '(¿ôÀ½) Æ÷ÀÎÆ®'¸¦ ÀâÀ¸¸é µÈ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
½ÉÇü·¡´Â ¿¹¸¦ µé¾î "³»°¡ ¿µ±¸¾ß. ±Ùµ¥ ¿µ±¸°¡ ¾à±¹¿¡ ³î·¯ °¬¾î. ¿µ±¸°¡ ¾à±¹À» º¸°í ÀÖ´Â Áß¿¡ ¼Õ´ÔÀÌ ¿Ô¾î. ¿µ±¸°¡ '¾î¼ ¿À¼¼¿ä' Çß¾î. ¼Õ´ÔÀÌ 'Áã¾à Á» ÁÖ¼¼¿ä' ÇÏ´Ï±ñ ¿µ±¸°¡ 'Áã°¡ ¾îµð°¡ ¾ÆÇÂ°¡¿ä?'"¶ó°í ¸»ÇØ ½ºÆ©µð¿À¸¦ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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