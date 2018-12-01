ÄÚ¹Ìµð¾ð '½ÉÇü·¡', °ø·æÅ» ¾²°í 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ ±ôÂ¦ µîÀå...ÃÔ¿µÀå Æø¼Ò

|
|
|
|¡ã MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸'
½ÉÇü·¡°¡ ¿µÈ '¿µ±¸¿Í °ø·æ ÂéÂé'¸¦ ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â °ø·æÅ»À» ¾²°í 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ ±ôÂ¦ µîÀåÇß´Ù.
27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ MC ¹Ú³ª·¡°¡ "»ç½ÇÀº ¿©·¯ºÐµéÀ» À§ÇÑ ¼ÇÁ¶óÀÌÁî ¼±¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©·¯ºÐÀÌ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Å ¼±¹è´Ô Áß¿¡ ÇÑ ºÐÀÌ (½ºÆ©µð¿À¿¡) ³ª¿Í °è½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, °³±×¸Ç Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "ÁøÂ¥?"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú³ª·¡´Â "ÈÄ¹èµéÀ» ÀÀ¿øÇÑ´Ù°í ÇÑ °ÉÀ½¿¡ ´Þ·Á¿Í ÁÖ½Å °í¸¶¿î ¼±¹è´Ô, È¯¿µÀÇ ¹Ú¼ö·Î ¸Â¾Æ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "´©±¸¼¼¿ä? ³ª¿À¼¼¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
'°ú¿¬ ´©°¡ ¾ê±âÇÑ ¼±¹èÀÏÁö? ±Ã±Ý ±â´ë'¶ó´Â ÀÚ¸·¿¡ ÀÌ¾î '¼¼È÷ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»´Â ÀÌ°Ç ¿ë°¡¸®?'¶ó´Â ÀÚ¸·ÀÌ µîÀåÇØ ±Ã±ÝÁõ°ú È£±â½ÉÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù.
Àå¾öÇÑ À½¾Ç°ú ÇÔ²² °ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ µîÀåÇØ °³±×¸Ç ¹ÚÁØÇü, Á¤Á¾Ã¶, ÀÓÇõÇÊ, ±ÇÁø¿µ µî °Ô½ºÆ®µéÀ» Æø¼ÒÄÉ Çß°í, MC ¹Ú¼ÒÇöÀº °ø·æÀÇ µîÀå¿¡ "À¸¾Ç!"ÀÌ¶ó°í ºñ¸íÀ» Áú·¶´Ù.
°ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ "¶ì¸®¸®¸®~ Äí¿Í¾Æ¾Ó"ÀÌ¶ó´Â °ø·æ ¼Ò¸®¸¦ ³»¸ç MCµéÀ» °ø°ÝÇÑ µÚ, °©ÀÚ±â °ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ ¿·À¸·Î ¾²·¯Áö´Â ½½·¦½ºÆ½À» ¼±º¸ÀÌÀÚ '¸ö °³±× ÇÏ´Â °ø·æ'ÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸·ÀÌ µîÀåÇÏ¸ç ½ºÆ©µð¿À¸¦ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹ÚÁØÇüÀÌ "³ª¿Ô´Ù. ½½·¦½ºÆ½", Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "´©±¸¾ß ´©±¸?"¶ó°í ¸»Çß°í, °ø·æÅ»À» ¹þ°í ¾ó±¼À» °ø°³ÇÑ ½ÉÇü·¡´Â "³»°¡ °ø·æÅ»À» ¾²°í ¹Ý°©´Ù. ¶ì¸®¸®¸®~"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ¹Ú¼ö¿Í È¯È£°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù. MC ¹Ú³ª·¡´Â ¿ôÀ½À» ÂüÁö ¸øÇÏ°í ¾ç¼ÕÀ¸·Î ¾ó±¼À» °¡¸®¸ç Å©°Ô ¿ô¾ú´Ù.
ÀÌ¾î MC ±è¼÷Àº "°³±×°èÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Àü¼³, ½ÉÇü·¡ ¼±¹è´ÔÀÌ½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ¶Ç´Ù½Ã ¹Ú¼ö¿Í È¯È£°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô°í, ¹ÚÁØÇüÀº "ÁøÂ¥ ¿µ±¤ÀÌ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >