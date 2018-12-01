ÄÚ¹Ìµð¾ð '½ÉÇü·¡', °ø·æÅ» ¾²°í 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ ±ôÂ¦ µîÀå...ÃÔ¿µÀå Æø¼Ò

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.1 Åä 14:36
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸'

½ÉÇü·¡°¡ ¿µÈ­ '¿µ±¸¿Í °ø·æ ÂéÂé'¸¦ ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â °ø·æÅ»À» ¾²°í 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ ±ôÂ¦ µîÀåÇß´Ù. 

27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¡ºê¸®¿ø 'ºñµð¿À½ºÅ¸'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ MC ¹Ú³ª·¡°¡ "»ç½ÇÀº ¿©·¯ºÐµéÀ» À§ÇÑ ¼­ÇÁ¶óÀÌÁî ¼±¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©·¯ºÐÀÌ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Å ¼±¹è´Ô Áß¿¡ ÇÑ ºÐÀÌ (½ºÆ©µð¿À¿¡) ³ª¿Í °è½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, °³±×¸Ç Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "ÁøÂ¥?"¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¾î ¹Ú³ª·¡´Â "ÈÄ¹èµéÀ» ÀÀ¿øÇÑ´Ù°í ÇÑ °ÉÀ½¿¡ ´Þ·Á¿Í ÁÖ½Å °í¸¶¿î ¼±¹è´Ô, È¯¿µÀÇ ¹Ú¼ö·Î ¸Â¾Æ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "´©±¸¼¼¿ä? ³ª¿À¼¼¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

'°ú¿¬ ´©°¡ ¾ê±âÇÑ ¼±¹èÀÏÁö? ±Ã±Ý ±â´ë'¶ó´Â ÀÚ¸·¿¡ ÀÌ¾î '¼­¼­È÷ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»´Â ÀÌ°Ç ¿ë°¡¸®?'¶ó´Â ÀÚ¸·ÀÌ µîÀåÇØ ±Ã±ÝÁõ°ú È£±â½ÉÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù. 

Àå¾öÇÑ À½¾Ç°ú ÇÔ²² °ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ µîÀåÇØ °³±×¸Ç ¹ÚÁØÇü, Á¤Á¾Ã¶, ÀÓÇõÇÊ, ±ÇÁø¿µ µî °Ô½ºÆ®µéÀ» Æø¼ÒÄÉ Çß°í, MC ¹Ú¼ÒÇöÀº °ø·æÀÇ µîÀå¿¡ "À¸¾Ç!"ÀÌ¶ó°í ºñ¸íÀ» Áú·¶´Ù. 

°ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ "¶ì¸®¸®¸®~ Äí¿Í¾Æ¾Ó"ÀÌ¶ó´Â °ø·æ ¼Ò¸®¸¦ ³»¸ç MCµéÀ» °ø°ÝÇÑ µÚ, °©ÀÚ±â °ø·æÅ»À» ¾´ ½ÉÇü·¡°¡ ¿·À¸·Î ¾²·¯Áö´Â ½½·¦½ºÆ½À» ¼±º¸ÀÌÀÚ '¸ö °³±× ÇÏ´Â °ø·æ'ÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸·ÀÌ µîÀåÇÏ¸ç ½ºÆ©µð¿À¸¦ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù. 

ÀÌ¿¡ ¹ÚÁØÇüÀÌ "³ª¿Ô´Ù. ½½·¦½ºÆ½", Á¤Á¾Ã¶ÀÌ "´©±¸¾ß ´©±¸?"¶ó°í ¸»Çß°í, °ø·æÅ»À» ¹þ°í ¾ó±¼À» °ø°³ÇÑ ½ÉÇü·¡´Â "³»°¡ °ø·æÅ»À» ¾²°í ¹Ý°©´Ù. ¶ì¸®¸®¸®~"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ¹Ú¼ö¿Í È¯È£°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù. MC ¹Ú³ª·¡´Â ¿ôÀ½À» ÂüÁö ¸øÇÏ°í ¾ç¼ÕÀ¸·Î ¾ó±¼À» °¡¸®¸ç Å©°Ô ¿ô¾ú´Ù. 

ÀÌ¾î MC ±è¼÷Àº "°³±×°èÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Àü¼³, ½ÉÇü·¡ ¼±¹è´ÔÀÌ½Ê´Ï´Ù"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ¶Ç´Ù½Ã ¹Ú¼ö¿Í È¯È£°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô°í, ¹ÚÁØÇüÀº "ÁøÂ¥ ¿µ±¤ÀÌ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¹è¿ì¡¯ ±è°¡Àº, Á¾¿µ ¾ÕµÐ ¡®³ª±æ¿¬¡¯ Æ¯º°ÇÑ Á¾¿µ ¼Ò°¨
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    ¡®°íÁ¾¡¯ ÀÌ½ÂÁØ, ¡®¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ¡æ¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï¡¯À¸·Î tvN ÄÄ¹é
    10
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    ¹Ì¸®º¸´Â Á¦5È¸ NAF (10¡¤³¡) ¹®È­ÇÁ·Î´ö¼Çµµ¸ð ¿¬±Ø ¡®ÇÏ...
    Ãµ³âÀÌ Áö³ªµµ º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â ¾Æ¸§´Ù¿ò¡¦Æ÷½½¸° ÆäÀÎÆÃ Àü½ÃÈ¸
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 11¿ù 30ÀÏ~)
    ¼­¹ÎÀÇ »î µû¶æÇÏ°Ô ´ãÀº Èú¸µ ¹ÂÁöÄÃ ¡®»¡·¡¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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