¹è¿ì ¼ÒÈñÁ¤, ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ Æ¯º°Ãâ¿¬! ¼ö³à·Î º¯½Å

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¼ÒÈñÁ¤Àº tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº» À¯°æ¼±/¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶)¿¡ ±ØÁß Á¤ÀÌÇö(À±Çö¹Î ºÐ)ÀÇ ¸ðÄ£À¸·Î ±ôÂ¦ µîÀåÇß´Ù.
¼ö³àÀÎ ÀÌÇöÙ½´Â ¾î¸° ÀÌÇö¿¡°Ô “ÅÂ¾î³ª¸é ¾ÈµÇ¾ú´ø ¾ÆÀÌ”¶ó°í ³ª¹«¶ó¸ç ±íÀº »óÃ³¸¦ ³²±ä ÀÎ¹°. ¼ÒÈñÁ¤ÀÇ ÀýÁ¦µÈ ´«ºû°ú ¿¬±â´Â ±×ÀÇ ¾î¸°½ÃÀý Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ °·ÄÇÏ°Ô ´ã¾Æ³»¸ç ¹«°Ô°¨À» ´õÇß´Ù.
¼ÒÈñÁ¤Àº ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÇ ¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶ °¨µ¶ÀÇ ÀüÀÛ ‘Ç°À§ÀÖ´Â ±×³à’¿¡¼ »ó·ùÃþ Ç³¹®ÀÇ ±Ù¿ø, Ç³¼÷Á¤ÀÇ ÁÖÀÎ Ç³¼÷¾ÆÁÜ¸¶·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã Ãæ°ÝÀûÀÌ°í ÀÎ»ó±íÀº ¿¿¬À¸·Î ¿¬±â³»°øÀ» Áõ¸íÇÑ ½Å½ºÆ¿·¯·Î ´ëÁß¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.
ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ‘º¸ÀÌ½º2’, ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’, ¿µÈ ‘³ÊÀÇ °áÈ¥½Ä’ µî¿¡ ´Ù¼öÀÇ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬, ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç ¿ÀÏ Çàº¸¸¦ ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù,È ¹ã 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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