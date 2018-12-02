¹è¿ì ¼ÒÈñÁ¤, ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ Æ¯º°Ãâ¿¬! ¼ö³à·Î º¯½Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.2 ÀÏ 18:18
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½ÂÀÎ 2018.12.02  
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¼ö³àÀÎ ÀÌÇöÙ½´Â ¾î¸° ÀÌÇö¿¡°Ô “ÅÂ¾î³ª¸é ¾ÈµÇ¾ú´ø ¾ÆÀÌ”¶ó°í ³ª¹«¶ó¸ç ±íÀº »óÃ³¸¦ ³²±ä ÀÎ¹°. ¼ÒÈñÁ¤ÀÇ ÀýÁ¦µÈ ´«ºû°ú ¿¬±â´Â ±×ÀÇ ¾î¸°½ÃÀý Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ °­·ÄÇÏ°Ô ´ã¾Æ³»¸ç ¹«°Ô°¨À» ´õÇß´Ù.

¼ÒÈñÁ¤Àº ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÇ ¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶ °¨µ¶ÀÇ ÀüÀÛ ‘Ç°À§ÀÖ´Â ±×³à’¿¡¼­ »ó·ùÃþ Ç³¹®ÀÇ ±Ù¿ø, Ç³¼÷Á¤ÀÇ ÁÖÀÎ Ç³¼÷¾ÆÁÜ¸¶·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã Ãæ°ÝÀûÀÌ°í ÀÎ»ó±íÀº ¿­¿¬À¸·Î ¿¬±â³»°øÀ» Áõ¸íÇÑ ½Å½ºÆ¿·¯·Î ´ëÁß¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.

ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ‘º¸ÀÌ½º2’, ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’, ¿µÈ­ ‘³ÊÀÇ °áÈ¥½Ä’ µî¿¡ ´Ù¼öÀÇ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬, ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç ¿­ÀÏ Çàº¸¸¦ ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù,È­ ¹ã 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  karion79@ksilbo.co.kr

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    ¹Ì¸®º¸´Â Á¦5È¸ NAF (10¡¤³¡) ¹®È­ÇÁ·Î´ö¼Çµµ¸ð ¿¬±Ø ¡®ÇÏ...
    Ãµ³âÀÌ Áö³ªµµ º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â ¾Æ¸§´Ù¿ò¡¦Æ÷½½¸° ÆäÀÎÆÃ Àü½ÃÈ¸
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 11¿ù 30ÀÏ~)
    ¼­¹ÎÀÇ »î µû¶æÇÏ°Ô ´ãÀº Èú¸µ ¹ÂÁöÄÃ ¡®»¡·¡¡¯

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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