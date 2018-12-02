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°¡¼ö ÃßÈÁ¤ÀÌ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹®È¿¬¿¹´ë»ó’¿¡¼ EMN À¯¸ÁÁÖ»óÀ» ¼ö»ó, ¶°¿À¸£´Â ½Å¿¹ ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Ù¿î Àú·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº Áö³ 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã ¼¿ï ¿©ÀÇµµ 63½ÃÆ¼ 2Ãþ Àü°ü¿¡¼ °³ÃÖµÈ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹®È¿¬¿¹´ë»ó’¿¡ Âü¼®ÇØ EMN À¯¸ÁÁÖ»ó ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» Â÷ÁöÇß´Ù.
¿ÃÇØ·Î 26È¸¸¦ ¸ÂÀº ‘´ëÇÑ¹Î±¹ ¹®È¿¬¿¹´ë»ó'Àº ÇÑ ÇØ µ¿¾È È°µ¿ÇÑ ¹®È, ¿¬¿¹, ¿¹¼úÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î °¢ ºÐ¾ß¸¦ ºû³½ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀ» ¼±Á¤ÇÏ´Â Á¤Åë ÀÖ´Â ½Ã»ó½ÄÀÌ´Ù. ´ëÁßµéÀÇ ÅõÇ¥¿Í ¹®È, ¿¬¿¹ Àü¹®°¡µéÀÇ °´°üÀûÀÎ ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ÃÖÁ¾ ¼ö»óÀÚ¸¦ °¡¸°´Ù.
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ÃßÈÁ¤Àº Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸, °¢Á¾ °ø¿¬°ú µå¶ó¸¶ OST Âü¿©¸¦ ºñ·ÔÇØ ÇØ¿Ü ÀÎ±â ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¸ÍÈ°¾àÀ» ÆîÄ£ ¹Ù. ‘¹Ì·¡°¡ À¯¸ÁÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®’·Î ³ôÀÌ Æò°¡ ¹ÞÀ¸¸ç ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ·± ¶æ±íÀº »óÀ» ÁÖ¼Å¼ Á¤¸» °¨»çÇÏ´Ù”¸ç “³»³â 1¿ù Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ À¯¸ÁÁÖ Å¸ÀÌÆ²¿¡ ºÎÀÀÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®°Ú´Ù. °¨»çÇÑ ¸¶À½À¸·Î ´õ¿í ¿½ÉÈ÷ ÇÒ Å×´Ï ¸¹Àº ±â´ë¿Í ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº È°¹ßÇÑ À½¾Ç Çàº¸¿Í ´õºÒ¾î ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹ ¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’, ‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’, ¹Î¿µ Áö»óÆÄ CTV ¿¹´É ‘The Hunger Game(饥饿êý戏, ´õ Çë°Å °ÔÀÓ)’ µî °¢Á¾ ÇØ¿Ü ÀÎ±â ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ Ãâ¿¬°ú ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹µÇ¸ç ‘´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê’ÀÇ ¸é¸ð¸¦ °¡°¨ ¾øÀÌ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤Àº Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ À§ÇÑ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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