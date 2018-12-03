¹è¿ì ±è¹Î»ó, ¿µÈ­ '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'·Î IMF ½Ã´ë º¸¿©ÁÖ´Ù

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¹è¿ì ±è¹Î»óÀÌ ±ØÀå°¡ Á¡·É¿¡ ³ª¼±´Ù.
±è¹Î»óÀº Áö³ 11¿ù 28ÀÏ °³ºÀÇÑ ¿µÈ '±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯'¿¡¼ ±èÇý¼ö, À¯¾ÆÀÎ, ÇãÁØÈ£¿Í È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´Ù.
'±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'Àº 1997³â ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°íÀÇ °æÁ¦ È£È²À» ¹Ï¾î ÀÇ½ÉÄ¡ ¾Ê¾Ò´ø ±×¶§ IMF À§±â¸¦ µÑ·¯½Ñ °ð ¾öÃ»³ °æÁ¦ À§±â°¡ ´ÚÄ¥ °ÍÀ» ¿¹°ßÇÑ ÇÑ±¹ÀºÇà°ú Á¤ºÎ´Â »çÅõ¸¦ ¹úÀÎ´Ù.
±¹°¡ºÎµµ ÀÏÁÖÀÏÀ» ¾ÕµÎ°í À§±â¸¦ ¸·À¸·Á´Â »ç¶÷°ú À§±â¿¡ ¹èÆÃÇÏ´Â »ç¶÷, °¡Á·°ú È¸»ç¸¦ ÁöÅ°·Á´Â »ç¶÷À» ±×·Á³½ ¿µÈÀÌ´Ù.
±è¹Î»óÀº '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'¿¡¼ ÇãÁØÈ£ È¸»çÀÇ ¾÷Ã¼ »ç¶÷À¸·Î IMF½Ã´ëÀÇ Áß¼Ò±â¾÷ ºÎµµÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ¿¬±â¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Æ¯È÷ ±è¹Î»óÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®', '³²»çÀÇºÎÀåµé', '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' °ú ¿µÈ 'Çù»ó' À» ÅëÇØ ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÀÔÁõÇÑ¸¸Å ÀÌ¹ø ¿µÈ 'Çù»ó'¿¡¼´Â ¾î¶² È°¾àÀ» ÆîÄ¥Áö ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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