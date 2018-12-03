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µµµµÇÑ µîÀåÀ» ÀØ°Ô ¸¸µå´Â ¼ø°£ÀÇ ÅÂ¼¼ÀüÈ¯ÀÌ ÀüÀÍ·ÉÀÌ ¼ø½Ä°£¿¡ °ü°´À» »ç·ÎÀâÀº ¹ÝÀüÆ÷ÀÎÆ®.
ÀüÀÍ·ÉÀº ÃÖ±Ù OCN 'º¸ÀÌ½º2', SBS '¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù' µî ºê¶ó¿î°üÀ» ÅëÇØ ³ÐÀº ¿¬±â ÆøÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ´ëÁßµé¿¡°Ô ¸íÇ°¹è¿ì·Î °¢ÀÎµÇ¾ú´Ù.
'¼º³È²¼Ò'¿¡¼ ¿ª½Ã °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²±â¸ç ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÀÌ¾î ½ºÅ©¸°¿¡¼µµ ±× ¿¬±â ¿ª·®À» Áõ¸íÇØ º¸¿´´Ù.
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