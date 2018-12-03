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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.3 ¿ù 17:17
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°¡¼ö ÃßÈ­Á¤, ´ë¸¸ Áö»óÆÄ ÀÎ±â ¿¹´É±îÁö...¡¦¡¯Å¹¿ùÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·Â+¸Å²ô·¯¿î ÁøÇà¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¿¡ ¾Õ¼­ ´ë¸¸ Áö»óÆÄ ¿¹´É±îÁö ¼··ÆÇÏ¸ç ±¹³»¿Ü¿¡¼­ ¶ß°Å¿î °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº ÃÖ±Ù ´ë¸¸ ¹Î¿µ Áö»óÆÄ CTV ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘The Hunger Game(饥饿êý戏, ´õ Çë°Å °ÔÀÓ)’ ºÎ»ê Æí¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

‘The Hunger Game’Àº °¢ Áö¿ªÀ» ¹æ¹®ÇØ ÆÀÀ» ±¸¼º, Èï¹Ì·Î¿î °ÔÀÓµéÀ» ÅëÇØ Æ¯»ê¹°°ú À¯¸í ¿©ÇàÁö¸¦ ¼Ò°³ÇÏ´Â ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, ´ë¸¸¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ÀÚ¶ûÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´ë¸¸ À¯¸í º¸ÀÌ±×·ì 5566(Åä´Ï ¼±, ¿ÕÀÎº¸, Á¦ÀÌ½¼ ¼ö)ÀÇ ÁøÇà ¾Æ·¡ ´Ù¼öÀÇ ¼¿·´µéÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ÀÎ±â ¸ôÀÌÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ÃßÈ­Á¤Àº ÀÏº» °É±×·ì Çã´ÏÆËÄÜÀÇ ¸â¹ö ¹ÌÄ«¹Ì À¯¾Æ¿Í ´ë¸¸ ¹è¿ì Å©¸®½º ÄÉÀÌ, ´ë¸¸ MTV ¿¹´É ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’ÀÇ MC ¾ÖÇÃ µî°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬, ÇÑ±¹ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ´ëÇ¥·Î¼­ ºÎ»ê BIFF °Å¸®¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í, ºÎ»êÀÇ À¯¸í ¸Ô°Å¸®µéÀ» Ã£´Â ¹Ì¼ÇÀ» À§ÇÑ ÁøÇàÀÚ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ Çß´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº ÀÇ¿åÀûÀÎ ÀÚ¼¼·Î ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ÀÚ±â ¼Ò°³ºÎÅÍ °ÔÀÓ ÁøÇà±îÁö À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·Â°ú À¯¿¬ÇÑ ¸»¼Ø¾¾·Î °Ô½ºÆ®µéÀ» ¸Å·á½ÃÅ°¸ç ÅëÅë Æ¢´Â ¸Å·ÂÀ» ÇÑ²¯ »Ë³Â´Ù.

Æ¯È÷ ÃßÈ­Á¤ÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ ‘The Hunger Game’Àº ÀÌ³¯ ´ë¸¸ ÀüÃ¼ ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥ Áß µ¿½Ã°£ ´ë ½ÃÃ»·ü 2À§¸¦ Â÷ÁöÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº °¢Á¾ °ø¿¬, OST Âü¿© µî È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿°ú ´õºÒ¾î ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨°ú ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹ ¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’, ‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’ µî¿¡ Ãâ¿¬, ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµå´Â Çàº¸¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüºÎÅÍ ´ëÁßµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÃßÈ­Á¤Àº Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ À§ÇÑ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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