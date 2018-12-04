¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ÇØ¸¼À½+ÁøÁö...¹ÝÀü Ç¥Á¤ ´«±æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.4 È­ 18:28
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½ÂÀÎ 2018.12.04  
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´ëÇÐ»ý ¿ªÇÒ¿¡ ¾î¿ï¸®´Â Ã»·®ÇÑ ºÐÀ§±â¿Í ´«¿ôÀ½ °¡µæÇÑ Ç¥Á¤Àº Á¡¼øÀÌ(¹Ì³ª ºÐ)¸¦ ºñ·Ô Á¶ºÀ´ë(¾È¿µ¹Ì ºÐ)±îÁö ½ÉÄôÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. ÇÑÆíÀ¸·Î´Â °ú°Å ¸®ÇÃ¸® ÁõÈÄ±ºÀ» ¾Î¾Ò´ø °æ¼úÀÇ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÔÀ» ¹è°¡½ÃÅ°´Â ½Î´ÃÇÏ°í ±»Àº Ç¥Á¤À¸·Î ÀÇÈ¤À» ÁõÆø½ÃÅ°¸ç À§ÇèÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³»±âµµ ÇÑ´Ù. 

À¯Á¤¿ì´Â ÀÇ¹® °¡µæÇÑ ¾ö°æ¼ú Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ·¯ºê¶óÀÎ±îÁö ÀÌ²ø¸ç ±Ø¿¡ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ³ì¾Æµé°í ÀÖ´Ù. ¸ÅÈ¸ ¹ÝÀüÀ» °ÅµìÇÏ´Â Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç ¹¦ÇÑ ÄÉ¹Ì¸¦ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â À¯Á¤¿ìÀÇ È°¾à¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

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