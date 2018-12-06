¿µÈ­ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' Å©·©Å©¾÷ ÇöÀå, ±âºÐÁÁÀº 'Á¤¸¸½Ä', Ä¿ÇÇÂ÷·Î È­´ä

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|¡ã ¹è¿ì Á¤¸¸½ÄÀÌ ¿µÈ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'ÀÇ ¸¶Áö¸·ÃÔ¿µÇöÀå¿¡¼ ½ºÅÇµé¿¡°Ô ¼±¹°ÇÑ Ä¿ÇÇÂ÷ÀÇ ¸ð½À / »çÁøÁ¦°ø = ¹Ù¸¦Á¤¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®
Áö³ 11¿ù 30ÀÏ ¿µÈ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼
'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' ¿µÈÀÇ µÎ¸¸ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº Á¤¸¸½ÄÀº ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ ‘µÎ¸¸´Ù¹æ’ Ä¿ÇÇÂ÷¸¦ ¼±¹° Çß´Ù.
Á¤¸¸½ÄÀº ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µÀ¸·Î ½Ã¿ø ¼·¼·ÇÑ ¸¶À½À» ½ºÅÜµé¿¡°Ô µûµíÇÑ Ä¿ÇÇ·Î ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
ÃÔ¿µÀ» ¸¶Ä£ Á¤¸¸½ÄÀº “ÈÇ¸¢ÇÑ ¹è¿ìµé°ú ÇÔ²²ÇØ¼ ¿µ±¤ÀÌ´Ù. ±âºÐÁÁÀº ÃÔ¿µÀÌ¾ú´Ù.” ¶ó°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
3°³¿ù°£ÀÇ ÃÔ¿µÀ» °ÅÃÄ ÀüÁÖ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿µÈ ¼¼Æ®Àå¿¡¼ Å©·©Å©¾÷ ÇÑ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'Àº ÃÔ¿µ ±â°£ ³»³» Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ °·ÄÇÑ ¿¡³ÊÁö¿Í ºÒ²É Æ¢´Â ¿¿¬Àº ¹°·Ð ÀÌÁ¦²¯ º» Àû ¾ø´Â È¯»óÀûÀÎ È£ÈíÀ¸·Î ¿ª´ë±Þ ÄÉ¹Ì¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
Æ¯È÷ Ãæ¹«·Î¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Àüµµ¿¬, Á¤¿ì¼º, ¹è¼º¿ì, À±¿©Á¤, Á¤¸¸½Ä, ¹ÚÁöÈ¯ µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÌ ÃÑÃâµ¿ ÇÏ¿© ÈïÇà¿¹°¨À» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'Àº ÀÇ¹®ÀÇ »çÃ¼, Àº¹ÐÇÑ Á¦¾È, º£ÀÏ¿¡ ½ÎÀÎ °ú°Å, Àý¹ÚÇÑ »óÈ² ¼Ó¿¡¼ ¼·Î ´Ù¸¥ ¿å¸Á¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ÀÎ°£µéÀÇ ÀÌ¾ß±â´Ù. ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ °á¸»À» ¹Ðµµ ÀÖ°Ô ±×·Á³½ ¹Ì½ºÅÍ¸® ½º¸±·¯·Î ÈÄ¹Ý ÀÛ¾÷À» °ÅÃÄ 2019³â¿¡ °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, Á¤¸¸½ÄÀº ÃÖ±Ù MBC µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’ ¿¡¼ ±ØÁß ÁÖ±¹¼º¿ª ÇÁ·Î¸ð´ÏÅÍÀÇ ¹ÝÀü ¿¬±â·Î ÀÎ»óÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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