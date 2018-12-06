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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.6 ¸ñ 20:04
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¿µÈ­ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' Å©·©Å©¾÷ ÇöÀå, ±âºÐÁÁÀº 'Á¤¸¸½Ä', Ä¿ÇÇÂ÷·Î È­´ä
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.06  
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¡ã ¹è¿ì Á¤¸¸½ÄÀÌ ¿µÈ­ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'ÀÇ ¸¶Áö¸·ÃÔ¿µÇöÀå¿¡¼­ ½ºÅÇµé¿¡°Ô ¼±¹°ÇÑ Ä¿ÇÇÂ÷ÀÇ ¸ð½À / »çÁøÁ¦°ø = ¹Ù¸¦Á¤¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®

Áö³­ 11¿ù 30ÀÏ ¿µÈ­ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼­ 

'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé' ¿µÈ­ÀÇ µÎ¸¸ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº Á¤¸¸½ÄÀº ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼­ ‘µÎ¸¸´Ù¹æ’ Ä¿ÇÇÂ÷¸¦ ¼±¹° Çß´Ù. 

Á¤¸¸½ÄÀº ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µÀ¸·Î ½Ã¿ø ¼·¼·ÇÑ ¸¶À½À» ½ºÅÜµé¿¡°Ô µûµíÇÑ Ä¿ÇÇ·Î ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù. 

ÃÔ¿µÀ» ¸¶Ä£ Á¤¸¸½ÄÀº “ÈÇ¸¢ÇÑ ¹è¿ìµé°ú ÇÔ²²ÇØ¼­ ¿µ±¤ÀÌ´Ù. ±âºÐÁÁÀº ÃÔ¿µÀÌ¾ú´Ù.” ¶ó°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

3°³¿ù°£ÀÇ ÃÔ¿µÀ» °ÅÃÄ ÀüÁÖ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿µÈ­ ¼¼Æ®Àå¿¡¼­ Å©·©Å©¾÷ ÇÑ 'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'Àº ÃÔ¿µ ±â°£ ³»³» Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ °­·ÄÇÑ ¿¡³ÊÁö¿Í ºÒ²É Æ¢´Â ¿­¿¬Àº ¹°·Ð ÀÌÁ¦²¯ º» Àû ¾ø´Â È¯»óÀûÀÎ È£ÈíÀ¸·Î ¿ª´ë±Þ ÄÉ¹Ì¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. 

Æ¯È÷ Ãæ¹«·Î¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Àüµµ¿¬, Á¤¿ì¼º, ¹è¼º¿ì, À±¿©Á¤, Á¤¸¸½Ä, ¹ÚÁöÈ¯ µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÌ ÃÑÃâµ¿ ÇÏ¿© ÈïÇà¿¹°¨À» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. 

'ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ°í ½ÍÀº Áü½Âµé'Àº ÀÇ¹®ÀÇ »çÃ¼, Àº¹ÐÇÑ Á¦¾È, º£ÀÏ¿¡ ½ÎÀÎ °ú°Å, Àý¹ÚÇÑ »óÈ² ¼Ó¿¡¼­ ¼­·Î ´Ù¸¥ ¿å¸Á¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ÀÎ°£µéÀÇ ÀÌ¾ß±â´Ù. ÁöÇª¶ó±â¶óµµ Àâ´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ °á¸»À» ¹Ðµµ ÀÖ°Ô ±×·Á³½ ¹Ì½ºÅÍ¸® ½º¸±·¯·Î ÈÄ¹Ý ÀÛ¾÷À» °ÅÃÄ 2019³â¿¡ °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, Á¤¸¸½ÄÀº ÃÖ±Ù MBC µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’ ¿¡¼­ ±ØÁß ÁÖ±¹¼º¿ª ÇÁ·Î¸ð´ÏÅÍÀÇ ¹ÝÀü ¿¬±â·Î ÀÎ»óÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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