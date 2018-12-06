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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.6 ¸ñ 20:04
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½ÂÀÎ 2018.12.06  
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¡ã »çÁø Á¦°ø: HI¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

°¡¼ö È²ÀÎ¼±, Áö³­ 5ÀÏ ½Å°î ‘ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’ Àü°Ý ¹ß¸Å 


°¡¼ö È²ÀÎ¼±ÀÌ Ãß¿î °Ü¿ïÀ» µû¶æÇÏ°Ô ´Þ±Å ÁÙ ¹ß¶óµå ½Å°îÀ¸·Î ¸®½º³ÊµéÀ» Ã£¾Ò´Ù.

¼Ò¼Ó»ç HI¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é È²ÀÎ¼±Àº 5ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ‘The Ballade Part.3(´õ ¹ß¶óµå ÆÄÆ®.3) - ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä(ÀÌÇÏ ‘ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’)’¸¦ ¹ß¸ÅÇß´Ù.

½Å°î ‘ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’´Â »ç¶ûÀ» ´Ù·é ‘Á×Àº ½Ã°è’¿Í °¡Á·À» ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÏ´Â ‘½ÃÁý°¡´Â ³¯’¿¡ ÀÌ¾î °ø°³ÇÏ´Â ‘È²ÀÎ¼± ¹ß¶óµå ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ÀÇ ¸¶Áö¸· ½Ã¸®Áî °îÀÌ´Ù. ‘²Þ’À» ÁÖÁ¦·Î, µÎ ¹øÀÇ °É±×·ì ½ÇÆÐ¿¡µµ ÄÉÀÌºíTV Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º 101’À¸·Î Á¡Â÷ ÀÎÁöµµ¸¦ ½×À¸¸ç °¡¼öÀÇ ²ÞÀ» Æ÷±âÇÏÁö ¾ÊÀº È²ÀÎ¼±ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Áø¼ÖÇÏ°Ô Ç®¾î³Â´Ù.

°¨¹Ì·Î¿î ¸á·Îµð¿Í ¼¶¼¼ÇÑ °¨Á¤¼±ÀÌ Á¶È­¸¦ ÀÌ·é ½Å°î ‘ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’´Â È²ÀÎ¼± Æ¯À¯ÀÇ È£¼Ò·Â Â£Àº º¸ÀÌ½º¿Í Æø¹ßÀûÀÎ °íÀ½ÀÌ °îÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑÃþ ²ø¾î ¿Ã¸®¸ç ¸®½º³ÊµéÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº È²Ä¡¿­°ú µ¥ºß ÀüºÎÅÍ À½¾ÇÀû ±³·ù¸¦ ½×¾Æ¿Â ÀÛ°î°¡ HUX(Á¶Ã¢È¯)°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. HUX´Â KBS2 ‘ºÒÈÄÀÇ ¸í°î-Àü¼³À» ³ë·¡ÇÏ´Ù’ÀÇ ‘°¡Á· Æ¯Áý’ Æí°ú ‘ÀÌ½ÂÃ¶ Æ¯Áý’ Æí¿¡¼­ È²Ä¡¿­ÀÇ °æ¿¬°îÀ» Æí°îÇÏ¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ¹Ù ÀÖ´Ù.

È²ÀÎ¼±Àº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “½Å°î ’ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’´Â °è¼Ó ³ë·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½¿¡ °¨»çÇÏ´Â ¸¶À½°ú ¾ÕÀ¸·Îµµ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ³ë·¡¸¦ ÇÏ°Ú´Ù´Â ³» °­ÇÑ ´ÙÁüÀÌ ´ã°å´Ù”¸ç “³ë·¡¸¦ ´ëÇÏ´Â ³ªÀÇ ÁøÁ¤¼ºÀÌ ´ëÁßµé¿¡°Ô ¿À·ÔÀÌ Àü´ÞµÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

È²ÀÎ¼±Àº ¾Ù¹ü È°µ¿À» ºñ·ÔÇØ ÃÖ±Ù ¹æ¼ÛµÈ CJ ENM °ÔÀÓÃ¤³Î OGN ‘°ÔÀÓµ¹¸²ÇÈ’°ú Áö³­ 1ÀÏ °³ÃÖµÈ ‘Áý´Ú°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â 2018 Á¦5È¸ Èñ¸ÁÀ» ÆÄ´Â ÂøÇÑ ÄÜ¼­Æ®’, ´ë¸¸ MTV À¯¸í ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’ µî¿¡ Ãâ¿¬, °¡¼ö·Î¼­ÀÇ È°µ¿»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´ÙÃ¤·Î¿î ºÐ¾ß¿¡¼­ ¿­ÀÏ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí È²ÀÎ¼±ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘ÀÌÁ¨ ³»³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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