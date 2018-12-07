¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ÇöÀå¿¡ Á¡½É¿¡ °£½Ä±îÁö.. Ç®¼¼Æ® ¼±¹°

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¹è¿ì À±Çö¹ÎÀÌ tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡ ÇöÀå¿¡ Á¡½É½Ä»ç¸¦ ¼±¹°Çß´Ù.
7ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º °ø½Ä ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡´Â À±Çö¹ÎÀÇ ÇöÀå ÀÎÁõ¼¦ÀÌ °ø°³µÇ¾î ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
°ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é, À±Çö¹ÎÀº ±ØÁß ‘¼±³à´Ù¹æ’ÀÇ ¹è°æÀÌ µÇ´Â ¼»ê ºÎ¼®»ç ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡ ¹äÂ÷¸¦ ÁØºñÇÏ¸ç ÇÔ²² Á¡½É½Ã°£À» º¸³Â´Ù´Â Àü¾ð. ¹äÂ÷¿¡ ÀÌ¾î À±Çö¹ÎÀ» ÀÀ¿øÇÏ´Â °£½ÄÂ÷ ¼±¹°±îÁö µµÂøÇØ È±â¾Ö¾ÖÇÑ ÇöÀå ºÐÀ§±â¸¦ ºÏµ¸¾Ò´Ù°í.
ÀÌ¹ø ¼±¹°Àº À±Çö¹ÎÀÌ ÇöÀç ÇÑÃ¢ ¸·¹ÙÁö ÃÔ¿µ¿¡ ¹ã³·À¸·Î ¸ôµÎÇÏ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ¹× ¿¬Ãâ, Á¦ÀÛÁøµéÀÇ ³ë°í¸¦ µ¶·ÁÇÏ°í °¨»çÀÇ ¸¶À½ ÀüÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¹è¿ì º»ÀÎ ¿ª½Ã ¹Ù»Û ÃÔ¿µ ÀÏÁ¤ °¡¿îµ¥¿¡µµ ½ºÅÇµéÀ» Ã¬±â´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÇöÀå¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¸®¿Í ¾ÖÁ¤À» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
À±Çö¹ÎÀº ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼ Á¤ÀÌÇöÀ¸·Î ºÐÇØ ±ØÁß ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø ºÐ)À» ÇâÇÑ ±í¾îÁø ¸¶À½°ú ÇÔ²² µå¸®¿öÁö´Â Àü»ýÀÇ ½ÇÃ¼·Î À§±â°¨¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ´Â º¹Àâ´Ù´ÜÇÑ °¨Á¤¼±À» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ½ÉÈµÇ´Â »ï°¢°ü°è¿Í Á¡Â÷ ¹àÇôÁö´Â Àü»ý±îÁö Èï¹Ì·Î¿î Àü°³·Î ±Ã±ÝÁõÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â tvN ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¿ù,È ¹ã 9½Ã 30ºÐ¿¡ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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