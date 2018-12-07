¡®±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯¡¯ ²À ºÁ¾ßÇÒ ¿µÈ­ 200¸¸ µ¹ÆÄ, ±è¹Î»ó ¹è¿ì Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ ¿ø¼ö(?)...°¨ÃÊ¿ªÇÒ ÅåÅå

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|¡ã »çÁøÃâÃ³ ¿µÈ ±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯, ¹Ù¸¦Á¤¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®
'±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'Àº 1997³â ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°íÀÇ °æÁ¦ È£È²À» ¹Ï¾î ÀÇ½ÉÄ¡ ¾Ê¾Ò´ø ±×¶§, IMF À§±â¸¦ µÑ·¯½Ñ °ð ¾öÃ»³ °æÁ¦ À§±â°¡ ´ÚÄ¥ °ÍÀ» ¿¹°ßÇÑ ÇÑ±¹ÀºÇà°ú Á¤ºÎ´Â »çÅõ¸¦ ¹úÀÎ ¿µÈÀÌ´Ù.
Àü ¼¼´ëÀÇ °ø°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°´Â ¸Þ½ÃÁö·Î È£ÆòÀÇ ÀÔ¼Ò¹®À» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'ÀÌ ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¿ìÈ£ÀûÀÎ È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
¿µÈ¸¦ °ü¶÷ÇÑ ÁÖ¿ä ÇØ¿Ü ¸ÅÃ¼µéÀº "'ºò¼îÆ®', '¸¶Áø ÄÝ: 24½Ã°£, Á¶ÀÛµÈ Áø½Ç', 'Å»¸í±Ý: »ç¶óÁø Ãµ¸¸ ´Þ·¯ÀÇ Çà¹æ' µî¿¡ ÀÌ¾î ±ÝÀ¶ À§±â¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿µÈÈÇÑ, Èï¹Ì·Î¿ì¸é¼µµ À¯ÀÍÇÑ ¿µÈ"(Los Angeles Times), "Á¦ÀÛºÎÅÍ Ä³½ºÆÃ, ±¸¼º±îÁö ¿µÈÀÇ ¸ðµç °ÍÀÌ ¼¼·ÃµÇ°í ÀÎ»óÀûÀÌ¾ú´Ù. Á¤Ä¡, ±ÝÀ¶, °æÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ¿µÈ¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¸é ²À ºÁ¾ß ÇÒ ÀÛÇ°"(Trust Movies) ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÇØ¿Ü °ü°´ÀÌ¶ó¸é Àß ¾ËÁö ¸øÇÏ´Â, ÇÑ±¹ÀÎµéÀÌ °®°í ÀÖ´Â 1997³â °æÁ¦ À§±â¿¡ ´ëÇÑ Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ ÅëÇØ 1997³â¿¡ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁö ÇÑÃþ »ý»ýÇÏ°Ô º¸¿©ÁÖ´Â ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÔ¹® ¿µÈ ÀÌ´Ù.
¹è¿ì ±è¹Î»óÀº Áß¼Ò±â¾÷À» ´ë±â¾÷°ú ¿¬°áÇØÁÖ´Â Áßµµ¾÷ÀÚ·Î 1997³â IMF ¿ÜÈ¯À§±âÀÇ Áß¼Ò±â¾÷ Çö½ÇÀ» ±äÀå°¨ ÀÖ°Ô º¸¿©Áá´Ù. ±×¸®°í 200¸¸ °ü°´ µ¹ÆÄÇÑ ‘±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯’ ÈïÇà ¼Ó¿¡ ±è¹Î»óÀº »ç¶÷µéÀÇ µû°¡¿î ´«ÃÊ¸®¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±×¸¸Å ±è¹Î»óÀº Áß¼Ò±â¾÷ÀÚµéÀÇ ¿ø¼ö°¡ µÇ¾î ½Ã´ëÀÇ ¾ÆÇÂ ±â¾ïÀ» ²ôÁý¾î³»´Â °¨ÃÊ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³Â´Ù.
ÇÑÆí, ±è¹Î»óÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®', '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' °ú ¿µÈ 'Çù»ó'À» ÅëÇØ ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÀÔÁõÇÑ ¸¸Å ÀÌ¹ø ¿µÈ '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯' ¿¡¼µµ ±×ÀÇ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõ ÇÏ¿´´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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