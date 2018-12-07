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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.7 ±Ý 23:46
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¡®±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯¡¯ ²À ºÁ¾ßÇÒ ¿µÈ­ 200¸¸ µ¹ÆÄ, ±è¹Î»ó ¹è¿ì Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ ¿ø¼ö(?)...°¨ÃÊ¿ªÇÒ ÅåÅå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÃâÃ³ ¿µÈ­ ±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯, ¹Ù¸¦Á¤¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®

'±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'Àº 1997³â ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°íÀÇ °æÁ¦ È£È²À» ¹Ï¾î ÀÇ½ÉÄ¡ ¾Ê¾Ò´ø ±×¶§, IMF À§±â¸¦ µÑ·¯½Ñ °ð ¾öÃ»³­ °æÁ¦ À§±â°¡ ´ÚÄ¥ °ÍÀ» ¿¹°ßÇÑ ÇÑ±¹ÀºÇà°ú Á¤ºÎ´Â »çÅõ¸¦ ¹úÀÎ ¿µÈ­ÀÌ´Ù.

Àü ¼¼´ëÀÇ °ø°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°´Â ¸Þ½ÃÁö·Î È£ÆòÀÇ ÀÔ¼Ò¹®À» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯'ÀÌ ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼­µµ ¿ìÈ£ÀûÀÎ È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. 

¿µÈ­¸¦ °ü¶÷ÇÑ ÁÖ¿ä ÇØ¿Ü ¸ÅÃ¼µéÀº "'ºò¼îÆ®', '¸¶Áø ÄÝ: 24½Ã°£, Á¶ÀÛµÈ Áø½Ç', 'Å»¸í±Ý: »ç¶óÁø Ãµ¸¸ ´Þ·¯ÀÇ Çà¹æ' µî¿¡ ÀÌ¾î ±ÝÀ¶ À§±â¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿µÈ­È­ÇÑ, Èï¹Ì·Î¿ì¸é¼­µµ À¯ÀÍÇÑ ¿µÈ­"(Los Angeles Times), "Á¦ÀÛºÎÅÍ Ä³½ºÆÃ, ±¸¼º±îÁö ¿µÈ­ÀÇ ¸ðµç °ÍÀÌ ¼¼·ÃµÇ°í ÀÎ»óÀûÀÌ¾ú´Ù. Á¤Ä¡, ±ÝÀ¶, °æÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ¿µÈ­¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¸é ²À ºÁ¾ß ÇÒ ÀÛÇ°"(Trust Movies) ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ÇØ¿Ü °ü°´ÀÌ¶ó¸é Àß ¾ËÁö ¸øÇÏ´Â, ÇÑ±¹ÀÎµéÀÌ °®°í ÀÖ´Â 1997³â °æÁ¦ À§±â¿¡ ´ëÇÑ Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦  ÅëÇØ 1997³â¿¡ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁö ÇÑÃþ »ý»ýÇÏ°Ô º¸¿©ÁÖ´Â ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÔ¹® ¿µÈ­ ÀÌ´Ù.

¹è¿ì ±è¹Î»óÀº Áß¼Ò±â¾÷À» ´ë±â¾÷°ú ¿¬°áÇØÁÖ´Â Áßµµ¾÷ÀÚ·Î 1997³â IMF ¿ÜÈ¯À§±âÀÇ Áß¼Ò±â¾÷ Çö½ÇÀ» ±äÀå°¨ ÀÖ°Ô º¸¿©Áá´Ù. ±×¸®°í 200¸¸ °ü°´ µ¹ÆÄÇÑ ‘±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯’ ÈïÇà ¼Ó¿¡ ±è¹Î»óÀº »ç¶÷µéÀÇ µû°¡¿î ´«ÃÊ¸®¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

±×¸¸Å­ ±è¹Î»óÀº Áß¼Ò±â¾÷ÀÚµéÀÇ ¿ø¼ö°¡ µÇ¾î ½Ã´ëÀÇ ¾ÆÇÂ ±â¾ïÀ» ²ôÁý¾î³»´Â °¨ÃÊ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³Â´Ù.

ÇÑÆí, ±è¹Î»óÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®', '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' °ú ¿µÈ­ 'Çù»ó'À» ÅëÇØ ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÀÔÁõÇÑ ¸¸Å­ ÀÌ¹ø ¿µÈ­ '±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯' ¿¡¼­µµ ±×ÀÇ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõ ÇÏ¿´´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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