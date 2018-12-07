¹è¿ì Á¶ÇöÀç, °¡Àüºê·£µå 'Å¬·¹¸°' ±¤°í¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.7 ±Ý 23:46
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½ÂÀÎ 2018.12.07  
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ÃÖ±Ù Á¶ÇöÀç´Â ÃÖ±Ù Á¾¿µµÈ SBS '±×³à·Î ¸»ÇÒ °Í °°À¸¸é'¿¡¼­ ¹Ì½ºÅÍ¸®¿Í ¸á·Î¸¦ ´Ù °®°í ÀÖ´Â ÁÖÀÎ°ø °­Âù±â ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ÀÌÁßÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸íºÒÇãÀü ¿¬±â·Î ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ÀÌ¸¦ Áõ¸í ÇÏµí ÃÖ±Ù 2018 ´ëÁß¹®È­ ¿¬¿¹´ë»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾ÒÀ¸¸ç ´ë¼¼¹è¿ì Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí Å¬·¹¸°ÀÇ ´ëÇ¥ Á¦Ç° Æ¼Æ÷Æ®ÀÇ °æ¿ì ¼ÒºñÀÚ Áß½É°æ¿µÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ ÀÎÁ¤µÇ¾î “ÇÑ±¹°æÁ¦¸Å°ÅÁø”À¸·ÎºÎÅÍ °¡ÀüºÎ¹®(Àü±âÆ¼Æ÷Æ®) ¿ì¼öºê·£µå ´ë»ó¿¡ ¼±Á¤µÇ´Â ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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