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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.10 ¿ù 20:35
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¡®´º¿å °¨¼º ¼Ò¿ï¹êµå¡¯ Æ÷´Ï ÇÇÇÃ, 2019³â 1¿ù Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.10  
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´º¿å ´ëÇ¥ ¼Ò¿ï¹êµå Æ÷´Ï ÇÇÇÃ(PHONY PPL)ÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬À» °®´Â´Ù.

¿À´Â 2019³â 1¿ù 20ÀÏ(ÀÏ) Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀÌ ¼­¿ï ±¤Áø±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¹½º24 ¶óÀÌºêÈ¦(±¸ ¾Ç½ºÄÚ¸®¾Æ)¿¡¼­ Ã¹¹øÂ° ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬ ‘Æ÷´Ï ÇÇÇÃ ¶óÀÌºê ÀÎ ¼­¿ï(PHONY PPL Live in Seoul)’·Î ±¹³» ÆÒµé°ú ¸¸³­´Ù.

Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀº 2015³â ¹ßÇ¥ÇÑ ¾Ù¹ü [Yesterday’s Tomorrow]·Î ¾ÆÀÌÆªÁî R&B »óÀ§±Ç, ºôº¸µå È÷Æ®½ÃÄ¿(Billboard Heatseekers) ¾Ù¹üÂ÷Æ® 24À§, ºôº¸µå Æ®·»µù 140(Billboard Trending 140) Â÷Æ® 15À§, ºôº¸µå ÀÌ¸ÓÂ¡ ¾ÆÆ¼½ºÆ®(Billboard Emerging Artists) Â÷Æ® 7À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ÇØ¿Ü´Â ¹°·Ð, ±¹³»¿¡¼­µµ ¼ö¸¹Àº À½¾Ç ÆÒµé¿¡°Ô »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ ¹ÂÁö¼ÇÀÌ´Ù. 

Áö³­ 9¿ù¿¡´Â °íÃ´ ½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ ¿­¸° ‘·¦ºñÆ® Æä½ºÆ¼¹ú 2018(RAPBEAT FESTIVAL 2018)’ÀÇ Çìµå¶óÀÌ³Ê·Î µîÀåÇØ ±¹³» ÆÒµéÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ È£ÀÀÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ÀÚ½Åµé¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ´Ü¹ø¿¡ ¹«´ë¸¦ »ç·ÎÀâÀº ÀÌµéÀÇ °ø¿¬Àº ±×¾ß¸»·Î µ¶º¸ÀûÀÎ °¨¼º ¼Ò¿ï ¹êµåÀÓÀ» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù´Â ÆòÀ» ¾ò¾ú´Ù.

Æ¯È÷ ¿ÃÇØ 10¿ù ¹ß¸ÅÇÑ ¾Ù¹ü [mō’zā-ik.]Àº °¢ °î¸¶´Ù ½Å¼±ÇÑ »ç¿îµå¿Í Æ¯Â¡ ÀÖ´Â »ö±òÀ» ´ã¾Æ³ÂÀ¸¸ç ÇÑ Àå¸£¿¡¸¸ ±¹ÇÑµÇÁö ¾ÊÀº ´Ù¾çÇÔÀ¸·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ÃæÁ·½ÃÅ² ¹Ù ÀÖ´Ù. ²Ë Ã¤¿öÁø Æ®·¢°ú ¶óÀÌºê °ø¿¬À¸·Î ¿Ï¼ºµÉ ÀÌ¹ø °ø¿¬ÀÌ ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸´Â ÀÌÀ¯´Ù.

ÀÔ¼Ò¹®À» ÅëÇØ ¸¹Àº ÆÒµéÀ» º¸À¯ÇÏ¸ç ‘¾Æ´Â »ç¶÷Àº ¾Æ´Â ±× ¹êµå’¶ó´Â ¼ö½Ä¾î·Î ºÒ¸®´Â Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀÇ Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬Àº ¿À´Â 11ÀÏ(È­) ¿ÀÈÄ 5½Ã ¿¹½º24¿¡¼­ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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