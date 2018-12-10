¡®´º¿å °¨¼º ¼Ò¿ï¹êµå¡¯ Æ÷´Ï ÇÇÇÃ, 2019³â 1¿ù Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬

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´º¿å ´ëÇ¥ ¼Ò¿ï¹êµå Æ÷´Ï ÇÇÇÃ(PHONY PPL)ÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬À» °®´Â´Ù.
¿À´Â 2019³â 1¿ù 20ÀÏ(ÀÏ) Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀÌ ¼¿ï ±¤Áø±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¹½º24 ¶óÀÌºêÈ¦(±¸ ¾Ç½ºÄÚ¸®¾Æ)¿¡¼ Ã¹¹øÂ° ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬ ‘Æ÷´Ï ÇÇÇÃ ¶óÀÌºê ÀÎ ¼¿ï(PHONY PPL Live in Seoul)’·Î ±¹³» ÆÒµé°ú ¸¸³´Ù.
Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀº 2015³â ¹ßÇ¥ÇÑ ¾Ù¹ü [Yesterday’s Tomorrow]·Î ¾ÆÀÌÆªÁî R&B »óÀ§±Ç, ºôº¸µå È÷Æ®½ÃÄ¿(Billboard Heatseekers) ¾Ù¹üÂ÷Æ® 24À§, ºôº¸µå Æ®·»µù 140(Billboard Trending 140) Â÷Æ® 15À§, ºôº¸µå ÀÌ¸ÓÂ¡ ¾ÆÆ¼½ºÆ®(Billboard Emerging Artists) Â÷Æ® 7À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ÇØ¿Ü´Â ¹°·Ð, ±¹³»¿¡¼µµ ¼ö¸¹Àº À½¾Ç ÆÒµé¿¡°Ô »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ ¹ÂÁö¼ÇÀÌ´Ù.
Áö³ 9¿ù¿¡´Â °íÃ´ ½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼ ¿¸° ‘·¦ºñÆ® Æä½ºÆ¼¹ú 2018(RAPBEAT FESTIVAL 2018)’ÀÇ Çìµå¶óÀÌ³Ê·Î µîÀåÇØ ±¹³» ÆÒµéÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ È£ÀÀÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ÀÚ½Åµé¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ´Ü¹ø¿¡ ¹«´ë¸¦ »ç·ÎÀâÀº ÀÌµéÀÇ °ø¿¬Àº ±×¾ß¸»·Î µ¶º¸ÀûÀÎ °¨¼º ¼Ò¿ï ¹êµåÀÓÀ» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù´Â ÆòÀ» ¾ò¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ¿ÃÇØ 10¿ù ¹ß¸ÅÇÑ ¾Ù¹ü [mō’zā-ik.]Àº °¢ °î¸¶´Ù ½Å¼±ÇÑ »ç¿îµå¿Í Æ¯Â¡ ÀÖ´Â »ö±òÀ» ´ã¾Æ³ÂÀ¸¸ç ÇÑ Àå¸£¿¡¸¸ ±¹ÇÑµÇÁö ¾ÊÀº ´Ù¾çÇÔÀ¸·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ÃæÁ·½ÃÅ² ¹Ù ÀÖ´Ù. ²Ë Ã¤¿öÁø Æ®·¢°ú ¶óÀÌºê °ø¿¬À¸·Î ¿Ï¼ºµÉ ÀÌ¹ø °ø¿¬ÀÌ ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸´Â ÀÌÀ¯´Ù.
ÀÔ¼Ò¹®À» ÅëÇØ ¸¹Àº ÆÒµéÀ» º¸À¯ÇÏ¸ç ‘¾Æ´Â »ç¶÷Àº ¾Æ´Â ±× ¹êµå’¶ó´Â ¼ö½Ä¾î·Î ºÒ¸®´Â Æ÷´Ï ÇÇÇÃÀÇ Ã¹ ´Üµ¶ ³»ÇÑ°ø¿¬Àº ¿À´Â 11ÀÏ(È) ¿ÀÈÄ 5½Ã ¿¹½º24¿¡¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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