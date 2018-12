¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤

▲ 아이돌 인기 순위 서비스 ‘최애돌’에서 ‘쯔위(트와이스)’가 개인 여자 부문 12월 누적순위 1위에 올라 39대 기부천사에 등극했다.

‘쯔위’는 여자 개인 12월 누적순위에서 1위를 차지해 기부천사가 되어 아이들과미래재단에 기부를 한다. ‘쯔위’는 남녀 순위 분리 이후 6개월 연속 누적순위 1위중이다. ‘쯔위’는 기부천사 6회, 기부요정 2회 총 8번 기부로 누적 기부금액 4,000,000원을 달성했다.

‘트와이스’는 오는 12일 스페셜 앨범 'The year of "YES"' 타이틀곡 '올해 제일 잘한 일'을 발표한다. 포근한 겨울 분위기의 '올해 제일 잘한 일'은 ‘트와이스’가 처음 도전하는 R&B곡으로 박진영과 박지민이 작사, 작곡을 맡아 화제가 된 바 있다. ‘트와이스’의 포근하고 감성적인 겨울 활동에 귀추가 주목된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

