¿¬±Ø 'ÁøÁöÇÑ ³ó´ã' ¾ÓÄÚ¸£ °ø¿¬, ¼Ò±ØÀå '°ø°£222'¼­ ¸·¿Ã¶ó

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¿¬±Ø ‘ÁøÁöÇÑ ³ó´ã’(¿¬Ãâ_ÀÌµ·¿ë)Àº Áö³ 6ÀÏ ¾ÓÄÚ¸£ °ø¿¬À¸·Î ¼Ò±ØÀå ‘°ø°£222’¿¡¼ È·ÁÇÑ ¸·À» ¿¾ú´Ù.
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Áö±Ýº¸´Ù ´õ Àþ¾ú´Ù¸é? ´Ù¸¥ »îÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù¸é? µÎ ³²ÀÚ´Â ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Æ¯±â·Î Àç°£À» ÆîÄ¡¸ç ±×·¸°Ô ÇÑ ÀÜ, µÎ ÀÜ¿¡ À§·Î ¹Þ°í ¼ú¿¡ ÀÇÇØ Á¡Â÷ È¯»ó ¼ÓÀ¸·Î ºüÁ®µç´Ù. ±×·¸°Ô ¿øÇß´ø, Áö±Ý°ú ´Ù¸¥ »õ·Î¿î ÀÎ»ýÀ» Å½´ÐÇÏ°Ô µÈ´Ù.
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