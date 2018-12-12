¿¬±Ø 'ÁøÁöÇÑ ³ó´ã' ¾ÓÄÚ¸£ °ø¿¬, ¼Ò±ØÀå '°ø°£222'¼­ ¸·¿Ã¶ó

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.12 ¼ö 15:27
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½ÂÀÎ 2018.12.12  
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Áö±Ýº¸´Ù ´õ Àþ¾ú´Ù¸é? ´Ù¸¥ »îÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù¸é? µÎ ³²ÀÚ´Â ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Æ¯±â·Î Àç°£À» ÆîÄ¡¸ç ±×·¸°Ô ÇÑ ÀÜ, µÎ ÀÜ¿¡ À§·Î ¹Þ°í ¼ú¿¡ ÀÇÇØ Á¡Â÷ È¯»ó ¼ÓÀ¸·Î ºüÁ®µç´Ù. ±×·¸°Ô ¿øÇß´ø, Áö±Ý°ú ´Ù¸¥ »õ·Î¿î ÀÎ»ýÀ» Å½´ÐÇÏ°Ô µÈ´Ù. 

±Ø´Ü ¸ñ¼öÃøÀº “ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ±Ã»ó¸ÂÀº ÀÎ¹°µéÀ» ´õ ºÎ°¢½ÃÄÑ ¼ºÀÎµéÀÇ ¾ÖÈ¯À» º¸µë¾î ÁÖ·ÁÇÑ´Ù.”¸ç “ÀÎ»ýÀÇ ±æ À§¿¡ ¹ß°¡¹þ°ÜÁ® ÀÖ´Â ÀÚ½ÅÀ» ¹ß°ßÇÏ°í ÁøÁ¤ÇÑ ‘ÀÚ½ÅÀÇ »î’À» Ã£¾Æ °¥ °ÍÀ» ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â ¿¬±ØÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.  ‘ÁøÁöÇÑ ³ó´ã’Àº ¿À´Â 30ÀÏ±îÁö ‘°ø°£222’¿¡¼­ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ karion79@ksilbo.co.kr

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