°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.12 ¼ö 19:34
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹è¿ì ±è¹Ì°æ, SBS 'º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù'¼­ À¯½ÂÈ£ ¾ö¸¶·Î ¿Ïº® º¯½Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÀº SBS ¡®º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡¯ ¹æ¼ÛÈ­¸é / »çÁø Á¦°ø SBS

SBS »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼­ À¯½ÂÈ£ÀÇ µçµçÇÑ ¹æÆÐ ¾ö¸¶ÀÌÀÚ, ÈÇ¸¢ÇÑ ¿ä¸®¼Ø¾¾¿¡ ÈÄÇÑ ÀÎ½É±îÁö °®Ãá ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’ ÀÌÁ¤¼ø ¿ªÀ¸·Î ¿Ïº® º¯½ÅÇÑ ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

±× µ¿¾È, ¸ÃÀº ÀÛÇ°¸¶´Ù ¼ö ¸¹Àº ¹è¿ìµéÀÇ ¾ö¸¶·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ »·ÇÏÁö ¾Ê°Ô Çö½ÇÀûÀÌ°í, °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ±×·Á³» ´ëÁßµéÀÇ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’¶ó´Â ¼ö½Ä¾î¸¦ ¸¸µé¾î³½ ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀÌ ÀÌ¹ø¿¡´Â SBS »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼­ À¯½ÂÈ£ÀÇ ¾ö¸¶ ÀÌÁ¤¼øÀ¸·Î ¿Ïº® º¯½ÅÇß´Ù.

Ã¹ Ãâ¹ßºÎÅÍ Ã»½ÅÈ£¸¦ ¹àÈù SBS »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’(±Øº» ±èÀ±¿µ/¿¬Ãâ ÇÔÁØÈ£/Á¦ÀÛ ½´ÆÛ¹® ÇÈÃ³½º)´Â ÇÐ±³ Æø·Â °¡ÇØÀÚ·Î ¸ô·Á ÅðÇÐÀ» ´çÇÏ´Â ¹Ù¶÷¿¡ ÀÎ»ýÀÌ ²¿ÀÎ °­º¹¼ö(À¯½ÂÈ£ ºÐ)°¡ ¾î¸¥ÀÌ µÅ º¹¼ö¸¦ ÇÏ°Ú´Ù¸é¼­ ´Ù½Ã ÇÐ±³·Î µ¹¾Æ°¡Áö¸¸, º¹¼ö´ÂÄ¿³ç ¶Ç´Ù½Ã ¿¹±âÄ¡ ¾Ê°Ô »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»¸®´Â ¾û¶×ÇÏ¸é¼­ µû¶æÇÑ °¨¼º ·Î¸Ç½º ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.

ÀÌÁß, ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀº µþ °­¼ÒÁ¤(±èÀçÈ­ ºÐ)°ú °­º¹¼öÀÇ µçµçÇÑ ¹æÆÐ °°Àº ¾ö¸¶ÀÌÀÚ, ³Ë³ËÇÑ ÀÎ½É±îÁö °®Ãá ¿ö³Êºñ ¾ö¸¶ ‘ÀÌÁ¤¼ø’ ¿ªÀ¸·Î Àü±³ ²ÃÂîÀÎ ¾Æµé ‘º¹¼ö’¸¦ ÇÑ ¹øµµ È¥³»Áö ¾Ê°í, ´©±¸º¸´Ù ¾ÆµéÀÇ Æí¿¡ ¼­¼­ Å« ÈûÀÌ µÇ¾î ÁÖ±âµµ ÇÏ´Â µî µçµçÇÏ°í °­´Ü ÀÖ´Â ¾ö¸¶ Ä³¸¯ÅÍ·Î ¿Ïº® º¯½ÅÇß´Ù.

¶ÇÇÑ, µ¿³× Áß±¹Áý ‘¼ÒÁ¤°¢’ÀÇ ÁÖÀÎÀ¸·Î ‘¿ä¸®ÀÇ ´ÞÀÎ’ÀÌ¶ó ºÒ¸± ¸¸Å­ ÈÇ¸¢ÇÏ°í ³Ë³ËÇÑ ¿ä¸®¼Ø¾¾¸¦ °¡Áø ¾ö¸¶·Î Áö±Ý±îÁö ¸Ã¾Æº¸Áö ¾ÊÀº »õ·Î¿î Á÷¾÷¿¡ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ »õ·Ó°Ô ¸Ã¾Ò´Ù.

Æ¯È÷, Áö³­ 2È¸ ¹æ¼Û Áß¿¡ ¿ë°¨ÇÑ ½Ã¹Î»óÀ» ¹ÞÀº º¹¼ö°¡ ÀÚ¶û½º·¯¿ö “´Ùµé Àß ºÁµÖ~ ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ¿ë°¨ÇÑ ½Ã¹Î»óÀÌ¾ß! ¿ì¸® º¹¼ö °°Àº ¾Æµé °¡Áø »ç¶÷ ÀÖÀ½ ³ª¿Í º¸¶ó ±×·¡~!”¶ó°í ¼ÒÁ¤°¢À» °¡µæ Ã¤¿î »ç¶÷µé¿¡°Ô ¸»ÇÏ¸ç »ÑµíÇØÇÏ´Â Á¤¼øÀÇ ¸ð½ÀÀº ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’ ÀÓÀ» ÃæºÐÈ÷ Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àå¸éÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

ÀÌÃ³·³, ÀÌÁ¦´Â Á¤¸» ¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’°¡ µÇ¾î¹ö¸° ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀº ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’ÀÇ Á¤¼ø»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ±× µ¿¾È ¿­¿¬ÇÑ ¼ö¸¹Àº ÀÛÇ° ¼Ó ´Ù¾çÇÑ ¾ö¸¶ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ »·ÇÏÁö ¾Ê°Ô Çö½ÇÀûÀÌ°í ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³» °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, º¸´Â ÀÌµéÀÇ ¿ôÀ½°ú ´«¹°À» ¸ðµÎ ÈÉÄ¡¸ç Ä³¸¯ÅÍ¸¦ 200% ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇÏ´Â µî ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÛÇ° ¼Ó ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’°¡ µÇ¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼­ ¿Ïº®ÇÑ ½ÌÅ©·ÎÀ²À» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¿­¿¬ÁßÀÎ ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’ ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀÌ ÀÛÇ° ¼Ó Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶ Á¤¼ø ¿ªÀ» ¾ó¸¶³ª Çö½ÇÀûÀÌ°í °ø°¨´ë ÀÖ°Ô ±×·Á³¾Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñ µÇ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤
  • ¡®±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯¡¯ ²À ºÁ¾ßÇÒ ¿µÈ­ 200¸¸ µ¹ÆÄ, ±è¹Î»ó ¹è¿ì Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ ¿ø¼ö(?)...°¨ÃÊ¿ªÇÒ ÅåÅå
  • ½áºê¿þÀÌ, °Ü¿ï¹æÇÐ °á½Ä¾Æµ¿ À§ÇØ ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü¿¡ »÷µåÀ§Ä¡ 6¸¸ 6570°³ ±âºÎ
  • ¹è¿ì Á¤ÀºÃ¤, ·Î¸ÇÆ½ÇÑ °¨¼º ¡®Bright Holiday¡¯ È­º¸ °ø°³
  • ¹è¿ì ¾È»óÀº, ¿µÈ­ 'Æó±³'·Î Ã¹ ½ºÅ©¸° µ¥ºß
    • ¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤ ¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¸¶ÀÌÅ©·Î´å °¡Á· ÀáÀû, ½Ä´ç¸¶Àú ÆÈ¾Ò´Ù
    2
    ½Å¹ÎÃ¶ ¿©Ä£ÆøÇà, ¸»½Î¿ò ÇÏ´ø Áß¡¦
    3
    ´ëÀü ±³»ç Åõ½Å, 19Ãþ¿¡¼­ »óÀÇ ¹ß°ß
    4
    ±èºÎ¼± Áõ°Å, ±×³à´Â ¿Ö Ä§¹¬ÇÏ°í ÀÖ³ª?
    5
    ¿ÀÁöÇå 100ÆòÁý, ¸ø »ç´Â °ÍÃ³·³ ³ª¿Í ±âºÐ ³ª»¦´Ù?
    6
    ±èÁ¾¹Î °áÈ¥°èÈ¹, ÀÌÁ¦ ³¯¸¸ ÀâÀ¸¸é µÇ°Ú³×!
    7
    ÅÂ¾ÈÈ­·Â 20´ë »ç¸Á »ç°í, ÇöÀåÁ¡°Ë ÇÏ´Ù º¯ ´çÇØ
    8
    È«Áø¿µ ¾ð´Ï 3kg, µ¿»ýÀÌ ÀüÇÑ µÞÀÌ¾ß±â
    9
    ¿ï»ê ¡®¼ö¼Ò»ê¾÷ ¸ÞÄ«¡¯ ÀÔÁö ±»Èù´Ù
    10
    ¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤
    °æÁÖ¿¢½ºÆ÷¼­ ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ì´ÏÄÜ¼­Æ® ¿­¸°´Ù
    ³²±¸¹®È­¿ø ¡®2018 È¸¿øÀü¡¯, 12¿ù¸»±îÁö °¶·¯¸® ½£
    ¾ÆÀÌµ§Æ¼Æ¼807 µÎ¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¡®-¸®´Ü±æ¡¯ ¸¶·Ã
    ³¶¸¸ÀûÀÎ ¿ÀÆä¶ó °ø¿¬À¸·Î ¿¬¸»À» Ç³¼ºÇÏ°Ô
    Àå»ýÆ÷ ¾ÆÆ®½ºÅ×ÀÌ ÀÔÁÖÀÛ°¡ °á°úÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr