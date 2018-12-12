¹è¿ì ±è¹Ì°æ, SBS 'º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù'¼­ À¯½ÂÈ£ ¾ö¸¶·Î ¿Ïº® º¯½Å

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SBS »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼ À¯½ÂÈ£ÀÇ µçµçÇÑ ¹æÆÐ ¾ö¸¶ÀÌÀÚ, ÈÇ¸¢ÇÑ ¿ä¸®¼Ø¾¾¿¡ ÈÄÇÑ ÀÎ½É±îÁö °®Ãá ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’ ÀÌÁ¤¼ø ¿ªÀ¸·Î ¿Ïº® º¯½ÅÇÑ ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
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Ã¹ Ãâ¹ßºÎÅÍ Ã»½ÅÈ£¸¦ ¹àÈù SBS »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’(±Øº» ±èÀ±¿µ/¿¬Ãâ ÇÔÁØÈ£/Á¦ÀÛ ½´ÆÛ¹® ÇÈÃ³½º)´Â ÇÐ±³ Æø·Â °¡ÇØÀÚ·Î ¸ô·Á ÅðÇÐÀ» ´çÇÏ´Â ¹Ù¶÷¿¡ ÀÎ»ýÀÌ ²¿ÀÎ °º¹¼ö(À¯½ÂÈ£ ºÐ)°¡ ¾î¸¥ÀÌ µÅ º¹¼ö¸¦ ÇÏ°Ú´Ù¸é¼ ´Ù½Ã ÇÐ±³·Î µ¹¾Æ°¡Áö¸¸, º¹¼ö´ÂÄ¿³ç ¶Ç´Ù½Ã ¿¹±âÄ¡ ¾Ê°Ô »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»¸®´Â ¾û¶×ÇÏ¸é¼ µû¶æÇÑ °¨¼º ·Î¸Ç½º ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
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ÀÌÃ³·³, ÀÌÁ¦´Â Á¤¸» ¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’°¡ µÇ¾î¹ö¸° ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀº ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’ÀÇ Á¤¼ø»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ±× µ¿¾È ¿¿¬ÇÑ ¼ö¸¹Àº ÀÛÇ° ¼Ó ´Ù¾çÇÑ ¾ö¸¶ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ »·ÇÏÁö ¾Ê°Ô Çö½ÇÀûÀÌ°í ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³» °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, º¸´Â ÀÌµéÀÇ ¿ôÀ½°ú ´«¹°À» ¸ðµÎ ÈÉÄ¡¸ç Ä³¸¯ÅÍ¸¦ 200% ¿Ïº® ¼ÒÈÇÏ´Â µî ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÛÇ° ¼Ó ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’°¡ µÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ‘º¹¼ö°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ ½ÌÅ©·ÎÀ²À» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¿¿¬ÁßÀÎ ‘Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶’ ¹è¿ì ±è¹Ì°æÀÌ ÀÛÇ° ¼Ó Çö½Ç ¿ì¸® ¾ö¸¶ Á¤¼ø ¿ªÀ» ¾ó¸¶³ª Çö½ÇÀûÀÌ°í °ø°¨´ë ÀÖ°Ô ±×·Á³¾Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñ µÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ karion79@ksilbo.co.kr
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