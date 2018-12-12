¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì '¼Û¿í°æ', À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à

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¹è¿ì ¼Û¿í°æÀÌ À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
12ÀÏ À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ÃÖ±Ù ¼Û¿í°æ°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¼Û¿í°æÀº 2001³â ¹ÂÁöÄÃ 'ºí·ç »çÀÌ°ø'À» ÅëÇØ µ¥ºß ÀÌÈÄ·Î '¸¾¸¶¹Ì¾Æ','Åõ¶õµµÆ®','³»¸¶À½ÀÇ Ç³±Ý','ÀÎ´ç¼ö »ç¶û°¡' µî È°¹ßÇÑ È°µ¿ À¸·Î ¾÷°è¿¡¼ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ '¸¶ÀÌ¸®Æ²È÷¾î·Î','¹Ú¼ö°Ç´Þ','°øÁ¶','ÈïºÎ','Ã¢±È' µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ²ÙÁØÈ÷ ÇÊ¸ð±×·¡ÇÇ¸¦ ½×¾Æ¿À¸ç ½Ç·ÂÀ» ´ÙÁ®¿Â ½Ç·ÂÆÄ ¹è¿ìÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»çÃøÀº ±×´Â ÀÌ¹Ì ¹ÂÁöÄÃ ºÐ¾ß¿¡¼´Â ÈíÀÔ·Â ÀÖ´Â ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹ÞÀ¸¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÄ¿Â ¹è¿ìÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼ºÀå °¡´É¼ºÀÌ ¹«±Ã¹«ÁøÇÑ ¹è¿ìÀÌ¸ç ±×ÀÇ ÀáÀç·ÂÀ» ´«¿©°Üº¸°í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾úÀ¸¸ç ¹è¿ì·Î½á ¸ðµç ¿ª·®À» ¹ßÈÖ ÇÒ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿øÀ» ¾Æ±îÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¸ç ¿¬±âÈ°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¼Û¿í°æÀº "À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í °è¾àÀ» Ã¼°á ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù, ¶Ç Ã¼°èÀûÀÎ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛÀ» º¸À¯ÇÑ À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í´õ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇØ ÁÁÀº ¿¬±â·Î º¸´äµå¸®°Ú´Ù°í ´çÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí À£½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¼Û¿í°æÀÇ Çàº¸¿¡ ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ karion79@ksilbo.co.kr
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