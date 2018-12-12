ºÎ°æ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ±è¿µ¼·)°¡ Á¤½Ã¸ðÁý ÀÏÁ¤À» È®Á¤Çß´Ù.
12ÀÏ ºÎ°æ´ë¿¡ µû¸£¸é 2019ÇÐ³âµµ Á¤½Ã¸ðÁý¿¡¼ 1032¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀÏ¹ÝÀüÇü ¡®°¡¡¯ ¡®³ª¡¯ ±ºÀº ¼ö´É 100%·Î ¼±¹ßÇÏ°í, »ç¹ü°è¿ÇÐ°ú(À¯¾Æ±³À°°ú, ¼öÇØ¾ç»ê¾÷±³À°°ú)´Â ¼ö´É 90%¿Í ¸éÁ¢ 10%, ¿¹Ã¼´É°è¿(ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ°ú Á¦¿Ü)Àº ¼ö´É 40%, ½Ç±â 60%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¸ðÁý±ºº°·Î °¢ 1È¸¾¿ º¹¼öÁö¿ø ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±Û·Î¹úÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡ ±³Â÷Áö¿ø ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼ö´É¼ºÀû ¹Ý¿µºñÀ²Àº ±¹¾î, ¿µ¾î, ¼öÇÐ, Å½±¸ µî 4°³ ¿µ¿ª ¸ðµÎ 25%¾¿ ±ÕµîÇÏ°Ô ¹Ý¿µÇÏ¸ç ¿¹¡¤Ã¼´É°è¿ ¸ðÁý´ÜÀ§(ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÇÐ°ú Á¦¿Ü)´Â ±¹¾î 35%, ¿µ¾î 35%, Å½±¸ 30%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ¼ö´É¼ºÀû ¹Ý¿µ ½Ã ±¹¾î, ¼öÇÐ, Å½±¸¿µ¿ªÀº Ç¥ÁØÁ¡¼ö¸¦ È°¿ëÇÏ°í, ÇÑ±¹»ç, ¿µ¾î¿µ¿ªÀº µî±ÞÀ» È°¿ëÇÑ´Ù. ¡®´Ù¡¯ ±ºÀ¸·Î ¸ðÁýÇÏ´Â ¹Ì·¡À¶ÇÕ´ëÇÐÀº ¸¸ 30¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¹× Æ¯¼ºÈ°í±³ µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚ(»ê¾÷Ã¼ ÀçÁ÷°æ·Â 3³â ÀÌ»óÀÚ)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼ö´É¼ºÀû ¾øÀÌ ÀÚ°³¼Ò°³¼¿Í ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ µî ¼·ù¸¸À¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±âÅ¸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Á¤½Ã¸ðÁý¿ä°À» Âü°íÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÀÔÇÐ¿ø¼ Á¢¼ö´Â ¿À´Â 29ÀÏºÎÅÍ ³»³â 1¿ù3ÀÏ±îÁöÀÌ¸ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â 1¿ù22ÀÏ¿¡ ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù 3³â°£ Á¤½Ã¸ðÁý ¸ðÁý´ÜÀ§º° ÀÔÇÐ¼ºÀûÀº ºÎ°æ´ë ÀÔÇÐÈ¨ÆäÀÌÁö(http://iphak.pknu.ac.kr)¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹ÚÁø¿ì±âÀÚ iory8274@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >