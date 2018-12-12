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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.13 ¸ñ 01:13
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½ÂÀÎ 2018.12.12  21:49:27
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12ÀÏ ºÎ°æ´ë¿¡ µû¸£¸é 2019ÇÐ³âµµ Á¤½Ã¸ðÁý¿¡¼­ 1032¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀÏ¹ÝÀüÇü ¡®°¡¡¯ ¡®³ª¡¯ ±ºÀº ¼ö´É 100%·Î ¼±¹ßÇÏ°í, »ç¹ü°è¿­ÇÐ°ú(À¯¾Æ±³À°°ú, ¼öÇØ¾ç»ê¾÷±³À°°ú)´Â ¼ö´É 90%¿Í ¸éÁ¢ 10%, ¿¹Ã¼´É°è¿­(ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ°ú Á¦¿Ü)Àº ¼ö´É 40%, ½Ç±â 60%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¸ðÁý±ºº°·Î °¢ 1È¸¾¿ º¹¼öÁö¿ø ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±Û·Î¹úÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡ ±³Â÷Áö¿ø ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

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¹ÚÁø¿ì±âÀÚ iory8274@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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