½Å¼ºÈÆ °¨µ¶, ¡®°¶·°½Ã ³ëÆ®9¡¯ À¸·Î ¹Ì´Ï °øÆ÷ ¿µÈ­ Á¦ÀÛ

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ÀÌ¾î ´ÜÆí¿µÈ ‘³ª»Û³²ÀÚ’ ·Î 2018´ëÇÑ¹Î±¹º£½ºÆ®¸ðµ¨´ë»ó¿¡¼ ‘½ÅÀÎ°¨µ¶»ó’À» ¼ö»óÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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