°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.13 ¸ñ 17:50
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹è¿ì ÃÖÀÚÇý ¡®È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¡¯ Ä³½ºÆÃ ¡®ÇÏÃ»´Ü¡¯¿ªÀ¸·Î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ÃÖÀÚÇý

¹è¿ì ÃÖÀÚÇý°¡ ºü¸¥ ±ØÀÇÀü°³¿Í Èï¹Ì·Î¿î ½ºÅä¸® Àü°³·Î È­Á¦¸¦ »Ñ¸®°í ÀÖ´Â SBS ¼ö¸ñ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý’ ¿¡ Àü°Ý ÇÕ·ù, È²½Ç³ªÀÎ ‘ÇÏÃ»´Ü’¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, ÇÑÃþ Àç¹Ì¸¦ ´õÇØ°¡°í ÀÖ´Â ÀÛÇ°¿¡ È°·ÂÀ» ºÒ¾î³ÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿ÃÇØ ÃÖÀÚÇý´Â »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç À§ÄÉ¾î½º¿Í °è¾à Ã¼°áÇÏ¸é¼­ ¿µÈ­ ‘³ª´Â ³ª¸¦ ÇØ°íÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’ (°¨µ¶ ÀÌ¿ì¿­, Á¦ÀÛ : È«½ÃÁå) ¿ÀÁ¤¼¼,À¯´ÙÀÎ ¹è¿ì¿Í È£ÈíÀ» ¸ÂÃß°í, À¥µå¶ó¸¶ ‘»çÈ¸ÀÎ’¿¡¼­ ¿øÈ£(°øÁ¤È¯)ÀÇ ¾Æ³»ÀÎ ‘¼öÁ¤’¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ÃÖ±Ù ÃÔ¿µÀ» ¸¶Ä£ ÈÄ, ÀÎ±â¸®¿¡ ¹æ¿µÁßÀÎ È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¿¡ ÇÕ·ùÇÏ°Ô µÇ¾î ÃÔ¿µÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

   
¡ã ¹è¿ì ÃÖÀÚÇý

ÃÒÀÚÇý °¡ ¸Ã°Ô µÈ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý‘ ¿¡¼­ÀÇ ‘ÇÏÃ»´Ü’ ¿ªÀº ÅÂÈ²ÅÂÈÄÀÇ È²½Ç ³ªÀÎÀ¸·Î, ±è¼ø¿Á ÀÛ°¡°¡ »õ·Ó°Ô ¸¸µç Ä³¸¯ÅÍ·Î¼­, ¾ÕÀ¸·Î Àü°³µÉ ±Ø¿¡¼­, ¾î¶² ¿ªÇÒ·Î ±ØÀ» Èï¹Ì·Ó°Ô ÇÏ°Ô µÉÁö ±Ã±ÝÇØÁö´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î µîÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é ‘MBC °øÃ¤Ãâ½ÅÀ¸·Î ´ëÀå±ÝÀ» ÅëÇØ ¾ó±¼À» ¾Ë¸° ¹è¿ì ÃÖÀÚÇý´Â ÇÑµ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ¾ó±¼À» ºñÄ¡¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·Á°¡´ø ¶§, KBS Á¦»§¿Õ ±èÅ¹±¸¸¦ ³¡À¸·Î °áÈ¥ ÈÄ µ¿¾È ºê¶ó¿î°ü¿¡¼­ ¾ó±¼À» º¼ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ÃÖ±Ù È°µ¿ º¹±Í¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ½Ãµ¿À» °É¸é¼­, ¿µÈ­ ¹× À¥ µå¶ó¸¶ µîÀÇ ÀÛÇ°À» Ãâ¿¬, º»°ÝÀûÀ¸·Î ÀÛÇ°È°µ¿ÀÇ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°Ô µÈ ¸¸Å­, ±×µ¿¾È, ±æ¾ú´ø ÈÞ½Ä±â°£ µ¿¾È º¸¿©µå¸®Áö ¸øÇß´ø »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± °èÈ¹ÀÌ´Ï, ¸¹Àº °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù’ °í ÀüÇß´Ù.

¹è¿ì ÃÒÀÚÇý °¡ »õ·Ó°Ô µîÀåÇÒ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý‘(±Øº» ±è¼ø¿Á/¿¬Ãâ ÁÖµ¿¹Î)Àº ±ÝÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ ÀüÆÄ¸¦ Åº´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ ¿ø³Ê¿øÀÇ '°­´Ù´Ï¿¤, 12¿ù ±âºÎÃµ»ç·Î µî±Ø
  • ¡®Æ®¿ÍÀÌ½º ÂêÀ§¡¯ 12¿ùÀÇ ±âºÎÃµ»ç·Î ¼±Á¤
  • ¡®±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯¡¯ ²À ºÁ¾ßÇÒ ¿µÈ­ 200¸¸ µ¹ÆÄ, ±è¹Î»ó ¹è¿ì Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ ¿ø¼ö(?)...°¨ÃÊ¿ªÇÒ ÅåÅå
  • ¡®Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ¡¯ ±è¹Î¿µ, ¿ëÁØÇü°ú ¿ë±â ÀÖ´Â Å°½º! ¡°¼³·½ À¯¹ß Â¦»ç¶û¡±
  • ¹è¿ì Á¶ÇöÀç, °¡Àüºê·£µå 'Å¬·¹¸°' ±¤°í¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹
    • ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ ¿ø³Ê¿øÀÇ '°­´Ù´Ï¿¤, 12¿ù ±âºÎÃµ»ç·Î µî±Ø ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ ¿ø³Ê¿øÀÇ '°­´Ù´Ï¿¤, 12¿ù ±âºÎÃµ»ç·Î µî±Ø
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    È­»ç ÀÇ»ó³í¶õ, ¾ûµ¢ÀÌ Àý¹Ý ÀÌ»ó º¸ÀÌ´Â ·¹µåÅæ ÀÇ»ó ¡®È­µéÂ¦¡¯
    2
    ½Å¹ÎÃ¶ ¿©Ä£ÆøÇà, ¸»½Î¿ò ÇÏ´ø Áß¡¦
    3
    ±èºÎ¼± Áõ°Å, ±×³à´Â ¿Ö Ä§¹¬ÇÏ°í ÀÖ³ª?
    4
    ¸¶ÀÌÅ©·Î´å ÀáÀû, ½½±×¸Ó´Ï ¾ø¾îÁ³´Ù°í?
    5
    ±è¼º¼ö ¾Æ³»»ç¸Á, »ç°Ç ÈÄ 16½Ã°£ ¸¸¿¡ ÀâÈù ¹üÀÎ ¡°Á×ÀÏ »ý°¢Àº ¾ø¾ú´Ù¡±
    6
    ¿ÀÁöÇå 100ÆòÁý, ¸ø »ç´Â °ÍÃ³·³ ³ª¿Í ±âºÐ ³ª»¦´Ù?
    7
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì »çÀå´Ü ÀÎ»ç ¡®Á¤ÀÇ¼± Ã¼Á¦¡¯ ¼¼´ë±³Ã¼
    8
    ¿ÀÁ¤¿¬ ´ÙÀÌ¾îÆ®, ¹ß·¹ Àü°øÀÚ´Ù¿î ºñÁÖ¾ó
    9
    [¸Í¼Ò¿µÀÇ ³¯¾¾ÀÌ¾ß±â]µ¶°¨°ú ³¯¾¾
    10
    KTX¿ª¼¼±Ç~»ï³² ÁöÇÏ Åë·Î¹Ú½º 2019³â Âø°ø
    Å¬·¡½Ä°è ¡®ÀþÀº °ÅÀå¡¯ ºñ¿Ã¸®½ºÆ® ¸®Ã³µå ¿ëÀç ¿À´Ò, ¿ïÁÖ¹®¿¹...
    ¡°¿¬±ØÀ¸·Î À§·Î¿Í Èñ¸ÁÀ» Àü´ÞÇÕ´Ï´Ù¡±
    ¿ï»ê Æä½ºÆ¼¹ú ½ÉÆ÷´Ï Ã¢´Ü, ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü¼­ 14ÀÏ Ã¹ ¿¬ÁÖÈ¸
    ¿ï»ê½Ã¸³Ã»¼Ò³â±³Çâ¾Ç´Ü, ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸
    ¡®È²±ÝÀÇ ¿¤µµ¶óµµ¡¯ ±èÇØ¹Ú¹°°ü¼­ ¸¸³ª¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr