¹è¿ì ÃÖÀÚÇý ¡®È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¡¯ Ä³½ºÆÃ ¡®ÇÏÃ»´Ü¡¯¿ªÀ¸·Î

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¹è¿ì ÃÖÀÚÇý°¡ ºü¸¥ ±ØÀÇÀü°³¿Í Èï¹Ì·Î¿î ½ºÅä¸® Àü°³·Î ÈÁ¦¸¦ »Ñ¸®°í ÀÖ´Â SBS ¼ö¸ñ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý’ ¿¡ Àü°Ý ÇÕ·ù, È²½Ç³ªÀÎ ‘ÇÏÃ»´Ü’¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, ÇÑÃþ Àç¹Ì¸¦ ´õÇØ°¡°í ÀÖ´Â ÀÛÇ°¿¡ È°·ÂÀ» ºÒ¾î³ÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ ÃÖÀÚÇý´Â »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç À§ÄÉ¾î½º¿Í °è¾à Ã¼°áÇÏ¸é¼ ¿µÈ ‘³ª´Â ³ª¸¦ ÇØ°íÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’ (°¨µ¶ ÀÌ¿ì¿, Á¦ÀÛ : È«½ÃÁå) ¿ÀÁ¤¼¼,À¯´ÙÀÎ ¹è¿ì¿Í È£ÈíÀ» ¸ÂÃß°í, À¥µå¶ó¸¶ ‘»çÈ¸ÀÎ’¿¡¼ ¿øÈ£(°øÁ¤È¯)ÀÇ ¾Æ³»ÀÎ ‘¼öÁ¤’¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ÃÖ±Ù ÃÔ¿µÀ» ¸¶Ä£ ÈÄ, ÀÎ±â¸®¿¡ ¹æ¿µÁßÀÎ È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¿¡ ÇÕ·ùÇÏ°Ô µÇ¾î ÃÔ¿µÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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ÃÒÀÚÇý °¡ ¸Ã°Ô µÈ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý‘ ¿¡¼ÀÇ ‘ÇÏÃ»´Ü’ ¿ªÀº ÅÂÈ²ÅÂÈÄÀÇ È²½Ç ³ªÀÎÀ¸·Î, ±è¼ø¿Á ÀÛ°¡°¡ »õ·Ó°Ô ¸¸µç Ä³¸¯ÅÍ·Î¼, ¾ÕÀ¸·Î Àü°³µÉ ±Ø¿¡¼, ¾î¶² ¿ªÇÒ·Î ±ØÀ» Èï¹Ì·Ó°Ô ÇÏ°Ô µÉÁö ±Ã±ÝÇØÁö´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î µîÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é ‘MBC °øÃ¤Ãâ½ÅÀ¸·Î ´ëÀå±ÝÀ» ÅëÇØ ¾ó±¼À» ¾Ë¸° ¹è¿ì ÃÖÀÚÇý´Â ÇÑµ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ¾ó±¼À» ºñÄ¡¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·Á°¡´ø ¶§, KBS Á¦»§¿Õ ±èÅ¹±¸¸¦ ³¡À¸·Î °áÈ¥ ÈÄ µ¿¾È ºê¶ó¿î°ü¿¡¼ ¾ó±¼À» º¼ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ÃÖ±Ù È°µ¿ º¹±Í¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ½Ãµ¿À» °É¸é¼, ¿µÈ ¹× À¥ µå¶ó¸¶ µîÀÇ ÀÛÇ°À» Ãâ¿¬, º»°ÝÀûÀ¸·Î ÀÛÇ°È°µ¿ÀÇ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°Ô µÈ ¸¸Å, ±×µ¿¾È, ±æ¾ú´ø ÈÞ½Ä±â°£ µ¿¾È º¸¿©µå¸®Áö ¸øÇß´ø »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± °èÈ¹ÀÌ´Ï, ¸¹Àº °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù’ °í ÀüÇß´Ù.
¹è¿ì ÃÒÀÚÇý °¡ »õ·Ó°Ô µîÀåÇÒ ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý‘(±Øº» ±è¼ø¿Á/¿¬Ãâ ÁÖµ¿¹Î)Àº ±ÝÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ ÀüÆÄ¸¦ Åº´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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