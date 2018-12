문화방송연예 트와이스 ‘예스 오어 예스’ 유튜브 1억뷰…“10연속 돌파” 승인 2018.12.15 10:14:16 ▲ 트와이스[JYP엔터테인먼트 제공] 그룹 트와이스의 ‘예스 오어 예스’(Yes or Yes) 뮤직비디오가 14일 오후 3시 20분께 유튜브 조회수 1억건을 넘겼다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 14일 전했다. 이로써 트와이스는 데뷔곡 ‘우아하게’(OOH-AHH하게)부터 ‘예스 오어 예스’까지 10연속 1억뷰 돌파 기록을 세웠다. 지난달 5일 공개된 미니 6집 타이틀곡 ‘예스 오어 예스’는 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 17개 지역 아이튠스 앨범차트 1위를 차지하며 인기몰이를 했다. 또 ‘2018 유튜브 일본 톱 트랜드 음악 동영상’ 랭킹에서 트와이스는 ‘왓 이즈 러브?’(5위), ‘캔디 팝’(6위), ‘웨이크 미 업’(10위)까지 세 곡을 10위권에 진입시켰다. 트와이스는 지난 12일 스페셜 앨범 ‘더 이어 오브 예스’(The year of YES)를 내고 타이틀곡 ‘올해 제일 잘한 일’로 국내 활동을 재개했다. 트와이스는 오는 21일 일본 TV아사히 인기 음악 프로그램 ‘뮤직 스테이션’(엠스테) 연말 특집 ‘엠스테 슈퍼 라이브 2018’에 출연하며, 31일에는 일본 최고 권위의 연말 가요축제 NHK 홍백가합전(紅白歌合戰)에 나간다. 일본 돔투어도 계획해 내년 3월 21일 오사카 교세라돔, 3월 29∼30일 도쿄돔, 4월 6일 나고야돔에서 총 4회 공연한다. 연합뉴스 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

