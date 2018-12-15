OCN µå¶ó¸¶ ¡®ÇÁ¸®½ºÆ®¡¯ ÀÌÀº»ù, »õ·Î¿î ¿¬±â µµÀü ÀÌ¹ø¿£ ¡®¿¢¼Ò½ÃÁò¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.15 Åä 12:14
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.15  
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¡ã ¹è¿ì ÀÌÀº»ù / »çÁøÁ¦°ø: ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î

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ÀÌÀº»ùÀº ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’¿¡¼­ ±¸µµ±ÕÇü»ç¿ª (¼ÕÁ¾ÇÐ ºÐ) µþ ±¸¹ÎÁö ¿ªÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù..

¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀº 2007³â KBS1 TV¼Ò¼³ ‘±×´ëÀÇ Ç³°æ’¿¡¼­ ¾Æ¿ª µ¥ºß ÀÌÈÄ KBS2 TVÀ¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’, EBS ‘¿ä¸®¿ä¸®ÄîÄî’, EBS ‘¸¸µé¾î º¼±î¿ä’, EBS ‘»§»§¿ä¸®¹ö½º’ ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇÏ¿´°í, ¶ÇÇÑ À¥µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö³ëÆ®’°ú tvN µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö ‘¹®Áý’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ» »Ë³ÂÀ¸¸ç, KBS2 ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¿ì¸®°¡ ¸¸³­ ±âÀû’¿¡ Áßµù Àå¿µÁÖ ¿ªÀ¸·Î ¿­¿¬À» ÆîÃÆÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù Á¾¿µÇÑ MBC ¿ùÈ­ µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡¼­ ²ÞÀÌ ¸¹Àº ¿©°í»ý ÀÌ½½±â ¿ªÀ» ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈ­Çß¾ú´Ù.

¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀÇ ¿¬±â°¡ ±â´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥, ÀÇÇÐ°ú ÃÊÇö½ÇÀûÀÎ Çö»óÀ» °áÇÕ½ÃÅ² ¸ÞµðÄÃ ¿¢¼Ò½ÃÁòÀ¸·Î Ã¹ ¹æ¼ÛºÎÅÍ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â OCN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’´Â ¸ÅÁÖ Åä,ÀÏ¿äÀÏ ¹ã 10½Ã 20ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê ³²±¸ ±¸¸³±³Çâ¾Ç´Ü, Á¦64È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 12¿ù 14ÀÏ~)
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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