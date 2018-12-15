OCN µå¶ó¸¶ ¡®ÇÁ¸®½ºÆ®¡¯ ÀÌÀº»ù, »õ·Î¿î ¿¬±â µµÀü ÀÌ¹ø¿£ ¡®¿¢¼Ò½ÃÁò¡¯

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|¡ã ¹è¿ì ÀÌÀº»ù / »çÁøÁ¦°ø: ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î
OCN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’(±Øº» ¹®¸¸¼¼, ¿¬Ãâ ±èÁ¾Çö)¿¡ ¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
24ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ OCN 'ÇÁ¸®½ºÆ®‘´Â ³²ºÎ°¡Åç¸¯º´¿øÀ» ¹è°æÀ¸·Î ¹ú¾îÁö´Â ÃÊÇö½ÇÀû Çö»óµé ¼Ó¿¡¼ ¼ÒÁßÇÑ »ç¶÷µéÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ ÈûÀ» ÇÕÄ£ ÀÇ»ç¿Í ¿¢¼Ò½Ã½ºÆ®ÀÇ ¸ÞµðÄÃ ¿¢¼Ò½ÃÁò µå¶ó¸¶´Ù.
ÀÌÀº»ùÀº ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’¿¡¼ ±¸µµ±ÕÇü»ç¿ª (¼ÕÁ¾ÇÐ ºÐ) µþ ±¸¹ÎÁö ¿ªÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù..
¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀº 2007³â KBS1 TV¼Ò¼³ ‘±×´ëÀÇ Ç³°æ’¿¡¼ ¾Æ¿ª µ¥ºß ÀÌÈÄ KBS2 TVÀ¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’, EBS ‘¿ä¸®¿ä¸®ÄîÄî’, EBS ‘¸¸µé¾î º¼±î¿ä’, EBS ‘»§»§¿ä¸®¹ö½º’ ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇÏ¿´°í, ¶ÇÇÑ À¥µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö³ëÆ®’°ú tvN µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö ‘¹®Áý’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ» »Ë³ÂÀ¸¸ç, KBS2 ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¿ì¸®°¡ ¸¸³ ±âÀû’¿¡ Áßµù Àå¿µÁÖ ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬À» ÆîÃÆÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù Á¾¿µÇÑ MBC ¿ùÈ µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡¼ ²ÞÀÌ ¸¹Àº ¿©°í»ý ÀÌ½½±â ¿ªÀ» ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈÇß¾ú´Ù.
¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀÇ ¿¬±â°¡ ±â´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥, ÀÇÇÐ°ú ÃÊÇö½ÇÀûÀÎ Çö»óÀ» °áÇÕ½ÃÅ² ¸ÞµðÄÃ ¿¢¼Ò½ÃÁòÀ¸·Î Ã¹ ¹æ¼ÛºÎÅÍ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â OCN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’´Â ¸ÅÁÖ Åä,ÀÏ¿äÀÏ ¹ã 10½Ã 20ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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