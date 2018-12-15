¡®Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ¡¯ ±è¹Î¿µ, ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³....±àÁ¤ ¿¡³ÊÁö·Î ÇöÀå ºÐÀ§±â UP

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Áö³ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA »õ ÁÖ¸»Æ¯º°±âÈ¹ 'Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ'(±Øº» ¼º¸¶ó, ÀÌ¾Æ¿¬/¿¬Ãâ ¹Ú¼öÃ¶/Á¦ÀÛ ºñ¿¥ÄÃÃÄ½º, ÄÜÅÙÃ÷Ç®)¿¡¼´Â ½½ºñ¿Í Çö¿ì(¿ëÁØÇü ºÐ)°¡ ¸¸ÈÀÎÀÇ ¹ã¿¡ °¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
¸¸ÈÀÎÀÇ ¹ã¿¡ °£ ½½ºñ´Â Çö¿ì¿Í ¿¹³ª(±æÀºÇý ºÐ)ÀÇ ´ëÈ¸¦ µè°Ô µÇ´Âµ¥, Çö¿ì¸¶Àú ÀÚ½ÅÀ» ¶×¶×ÇÑ ¾Ö·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù´Â »ç½Ç¿¡ Å« Ãæ°ÝÀ» ¹Þ°í Çà»çÀåÀ» ºüÁ® ³ª¿À°Ô µÈ´Ù.
Æò¼Ò ÀÔÁö ¾Ê´ø È»çÇÑ ¿Ê°ú °øµéÀÎ ¸ÞÀÌÅ©¾÷±îÁö, ¸¸¹ßÀÇ ÁØºñ¸¦ ÇÏ¸ç ÇÑ²¯ µé¶°ÀÖ´ø ¸ð½ÀÀÌ ºñÃçÁ³´ø ÅÍ¶ó Çö¿ì ´«¿¡´Â ¿¹»Ú°Ô º¸ÀÌ°í ½Í¾ú´ø ½½ºñÀÇ »óÃ³¹ÞÀº ¸ð½ÀÀº ´õ Å« ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è¹Î¿µÀº ½½ºñÀÇ °¨Á¤ÀÌ ÀüÇØÁö´Â ´«¹°¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù. ¼³·½°ú Â§ÇÔÀ» ¿À°¡´Â ¼¶¼¼ÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ½½ºñÀÇ ´ÙÃ¤·Î¿î ¸é¸éÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈ, ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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