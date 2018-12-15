SBSÁÖ¸»µå¶ó¸¶ '¿î¸í°ú ºÐ³ë' °á¹æ, ¹ÚÇ×¼­ °¨µ¶ÀÇ º£Æ®³² Ãà±¸ Áß°è

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ÁÖ»ó¿í°ú ÀÌ¹ÎÁ¤ÀÇ µ¿»óÀÌ¸ù ·Î¸Ç½º°¡ ½ÃÀÛµÇ¸ç ºÐ´ç ½ÃÃ»·üÀÌ ±Þ»ó½ÂÇÑ SBSÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ¿î¸í°ú ºÐ³ë(ÃÖ°í ½ÃÃ»·ü 11.5%)°¡ ÀÌ¹ø ÁÖ(12¿ù 15ÀÏ Åä¿äÀÏ)°á¹æÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
¹ÚÇ×¼ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â º£Æ®³² Ãà±¸ÆÀÀÇ ½ºÁîÅ° ÄÅ °á½ÂÀü(VS ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ)ÀÌ SBS¿¡¼ µ¶Á¡Áß°è ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®Á¤µÇ¸ç ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î º£Æ®³² Ãà±¸¸¦ Áö»óÆÄ¿¡¼ º¸°Ô µÈ´Ù.
½ºÁîÅ°ÄÅÀº µ¿³²¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ¿ùµåÄÅÀÌ¶ó°íµµ ºÒ¸®´Â µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´ë Ãà±¸ ´ëÈ¸ÀÌÁö¸¸, ÇÑ±¹ÀÇ Áö»óÆÄ¿¡¼ »ýÁß°èµÇ´Â °ÍÀº ¸Å¿ì ÀÌ·ÊÀûÀÌ¸ç ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÀÏÀÌ´Ù.
ºñ·Ï Å¸±¹ÀÇ Ãà±¸ÆÀÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹ÚÇ×¼ °¨µ¶ÀÌ º£Æ®³² ±¹°¡´ëÇ¥¸¦ ÀÌ²ø¸ç ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ³»ÀÚ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ À§»óµµ µ¢´Þ¾Æ ¿Ã¶ó°¬´Ù°í ÇÏ¿© ±¹³»¿¡¼´Â È÷µùÅ© °¨µ¶ÀÇ ÀÌ¸§À» ºø´í “½ÒµùÅ©”. “°«Ç×¼” µîÀ¸·Î ºÒ¸®¸ç ¸¹Àº ÀÎ±â¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.
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