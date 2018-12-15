¡®¾Ë¾µ½ÅÀâ3¡¯, »çÁø ¹«´Ü»ç¿ë »ç°úÇÏ¸ç 4.0£¥ Á¾¿µ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.15 Åä 12:14
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.15  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

tvN ¿¹´É ‘¾Ë¾ÆµÎ¸é ¾µµ¥¾ø´Â ½ÅºñÇÑ ÀâÇÐ»çÀü3’(ÀÌÇÏ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ3’)°¡ ÃÖ±Ù ºÒ°ÅÁø »çÁø ¹«´Ü »ç¿ë¿¡ °ø½Ä »ç°ú¹®À» ³»³õ°í Á¾¿µÇß´Ù.

15ÀÏ ½ÃÃ»·ü Á¶»çÈ¸»ç ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 9½Ã 10ºÐ ¹æ¼ÛÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ3’ ¸¶Áö¸·È¸´Â ½ÃÃ»·ü 4.0%(À¯·á°¡±¸)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

Àü³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â ‘ÀâÇÐ¹Ú»ç’µéÀÌ ±×µ¿¾ÈÀÇ ¿©Çà°ú ¼ö´Ù¸¦ ÃÑÁ¤¸®ÇÏ´Â ½Ã°£À» º¸³Â´Ù.

¶Ç ÀÛ°¡ ±è¿µÇÏ°¡ Áö³­ ¹æ¼Û¿¡¼­ Æä¸£ ¶ó¼¼Áî¸¦ ¾ð±ÞÇÒ ´ç½Ã ³ª¿Â »çÁøÀÌ ¹«´Ü »ç¿ëÇÑ °ÍÀÌ¾úÀ½À» ÀÎÁ¤ÇÏ´Â »ç°ú¹®ÀÌ ÀüÆÄ¸¦ ÅÀ´Ù.

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¶ÇÇÑ “Áñ°Å¿òÀ» µå·Á¾ß ÇÏ´Â ¹æ¼Û¿¡¼­ ¸¹Àº ºÐ²² ÇÇÇØ¸¦ µå¸° Á¡ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø °í°³ ¼÷¿© »ç°úµå¸³´Ï´Ù”¶ó°í ÀçÂ÷ »ç°úÇß´Ù. 

¾Õ¼­ Àü¿µ±¤ ÀÛ°¡´Â ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ3’ Á¦ÀÛÁøÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ »çÁøÀ» ÃâÃ³ Ç¥±â³ª µ¿ÀÇµµ ¾øÀÌ ¿©·¯ Àå ¹«´ÜÀ¸·Î »ç¿ëÇß´Ù°í ºñÆÇÇß´Ù.

ÇÑÆí, ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ3’´Â Ã³À½À¸·Î À¯·´À¸·Î ¹è°æÀ» ¿Å°Ü ÀâÇÐ¹Ú»çµéÀÌ ¼­¾ç»ç¿Í ¼­¾çÃ¶ÇÐ»ç¿¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀ» »Ë³Â´Ù. Ã¹ ¿©¼º ¸â¹ö ±èÁø¾Ö ¹Ú»ç¿Í ±è»ó¿í °úÇÐÀÚÀÇ ÇÕ·ùµµ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

±×·¯³ª ¼­¾çÀ» ¹è°æÀ¸·Î ÇÏ¸é¼­ Áö³­ ½ÃÁðµéº¸´Ù´Â ´ëÁß¼ºÀÌ Á¶±Ý ¾àÇØÁ³°í, »çÁø ¹«´Ü »ç¿ë ³í¶õ±îÁö ÀÏ¸é¼­ ½ÃÃ»·üÀº 5% ¾ÈÆÆÀ» ¿À°¡´Â µ¥ ±×ÃÆ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 12¿ù 14ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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