¹è¿ì À±Çö¹Î, ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ OST Á÷Á¢ ºÒ·¯... Å¸ÀÌÆ²°î ¡®´«¹°¸À¡¯ °ø°³

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À±Çö¹ÎÀÌ '°è·æ¼±³àÀü' OST¸¦ Á÷Á¢ ºÒ·¶´Ù.
tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ '°è·æ¼±³àÀü' 11È¸, 12È¸ ¿£µùÀ» Àå½ÄÇÑ À±Çö¹ÎÀÇ ³ë·¡°¡ ÀÌ¹ø¿¡´Â ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
À±Çö¹ÎÀÌ °¡Ã¢ÇÑ °îÀº '´«¹°¸À'. ±ØÁß ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø ºÐ)À» Ç×ÇÑ ¾ÖÆ¶ÇÏ°í Àý½ÇÇÑ ¸¶À½À» ´ãÀº °¡»ç·Î °¨¹Ì·Î¿î ¸ñ¼Ò¸®¿Í ÇÔ²² º»ÀÎÀÌ ¿¬±âÇÏ°í ÀÖ´Â Á¤ÀÌÇö Ä³¸¯ÅÍÀÇ °¨Á¤À» ´õ¿í ±í°Ô Àü´ÞÇß´Ù.
'°è·æ¼±³àÀü'Àº ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø ºÐ)À» ÇâÇØ ±í¾îÁø ¸¶À½°ú ¹Ý´ë·Î Èçµé¸®´Â ¿Á³²ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ºñÃçÁö°í, µ¿½Ã¿¡ ¼±¸íÇØÁö´Â Àü»ýÀ¸·Î ±«·Î¿öÇÏ´Â ÀÌÇöÀÇ ¸ð½À±îÁö ±×·ÁÁö¸é¼ ´õ¿í È¥¶õ½º·¯¿î Àü°³¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÀÌÇöÀÇ °¨Á¤¼±ÀÌ º¸´Ù Áß¿äÇØÁø ½ÃÁ¡ÀÌ±â¿¡ À±Çö¹ÎÀÌ Á÷Á¢ °¡Ã¢ÇÑ ÀÌ¹ø OST Âü¿©´Â ±× ÀÇ¹Ì°¡ ³²´Ù¸£´Ù.
À±Çö¹ÎÀº ÀüÀÛ '¸¶³àÀÇ ¹ýÁ¤', '³» µþ ±Ý»ç¿ù' µî¿¡¼µµ OST¸¦ Á÷Á¢ ºÎ¸¥ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø '°è·æ¼±³àÀü' OST Âü¿© ¿ª½Ã ¸·¹ÙÁö ÃÔ¿µÀ¸·Î ºÐÁÖÇÑ ÀÏÁ¤ Áß ³ìÀ½À» ÁøÇàÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ±×ÀÇ ÀÛÇ°¿¡ ´ëÇÑ °¢º°ÇÑ ÀÇ¸®¿Í ¾ÖÁ¤À» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇØ´ç À½¿øÀº 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã, ‘°è·æ¼±³àÀü’ OST ¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ²°îÀ¸·Î °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¿À´Ã(17ÀÏ) 13È¸ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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