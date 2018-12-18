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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.18 È­ 18:59
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3ÀÎÁ¶ ¿©¼º ¶ô¹êµå ÇÇ½Ì°É½º, ¡°³¬½Ã¿Õ¡±À¸·Î µ¹¾Æ¿À´Ù
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.18  
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2018³â »ó¹Ý±â ¶ô½ºÅ¸¸¦ ²Þ²Ù¸ç ‘ÀÏ ÃÊµµ ¾ø´Ü´Ù’, ‘ÁÁ¾Æ¿ä¸¦ ´­·¯ÁÖ¼¼¿ä’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´ø 3ÀÎÁ¶ ¿©¼º ¶ô¹êµå ÇÇ½Ì°É½º°¡ ÇÑ ÇØ¸¦ ¸¶¹«¸® ÇÏ´Â ½ÃÁ¡¿¡ ±×µé¸¸ÀÌ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ‘ÇÇ½Ì°É½º Ç¥ ¶ô¾Ø·Ñ’ Å¸ÀÌÆ² ‘³¬½Ã¿Õ’ µ¥¸ð ¹öÁ¯À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. 

Áö³­ 5¿ù ‘ÁÁ¾Æ¿ä¸¦ ´­·¯ÁÖ¼¼¿ä’ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ °ø¿¬°ú Çà»ç µîÀ¸·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´ø ÇÇ½Ì°É½º´Â 8¿ù °æºÎÅÍ ±×µéÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¸¦ À§ÇØ ³ìÀ½ ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°¡ 10¿ù ¹ß¸Å¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ¿­½ÉÈ÷ ³ìÀ½À» ÇÏ´ø Áß, ´õ ¿Ï¼ºµµ ÀÖ´Â ¾Ù¹ü°ú ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» À§ÇØ ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ 2019³â 2¿ù·Î ¿¬±âÇÏ¿´°í, ±× µ¿¾È °ø¹é±â¿¡ ¸ñ¸»¶ó ÇÏ´ø ÆÒµéÀ» À§ÇØ Æ¯º°ÇÏ°Ô Á¤½Ä À½¿ø ¹ß¸Å°¡ ¾Æ´Ñ µ¥¸ð ¹öÀüÀÇ À½¿ø ‘³¬½Ã¿Õ’À» ¼±º¸¿´´Ù. 

¾ðÁ¦³ª ±â¹ßÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î¿Í Âü½ÅÇÑ °¡»ç·Î ÇÇ½Ì°É½ºÀÇ Àü°îÀ» ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇÏ´Â ¸®´õ ÀÌ¼öÁø(ºñ¿£³ªÇÎ°Å)ÀÌ ¸¸µé¾î³½ ÀÌ¹ø °îÀº Æ¯È÷, µå·³(¿À±¸±¸), º£ÀÌ½º(¾ç´Ù¾ç´Ù), º¸ÄÃ, ±âÅ¸(ÀÌ¼öÁø)ÀÌ ²÷±è ¾øÀÌ ÇÑ ¹ø¿¡ ´Ù °°ÀÌ ³ìÀ½À» ¿Ï·áÇÏ´Â ¿øÅ×ÀÌÅ© ³ìÀ½ ¹æ½Ä¿¡ µðÅ×ÀÏÇÑ ¹Í½º ¾øÀÌ ·¯ÇÁÇÑ µ¥¸ð ÇüÅÂ¸¦ ±×´ë·Î ´ëÁß¿¡°Ô ¼±º¸ÀÓÀ¸·Î º»ÀÎµéÀÇ À½¾Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½Å°¨À» Ç¥ÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

¶ÇÇÑ Áñ°Ì°í ½Å³ª´Â ±×¸®°í À¯ÄèÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¼Ò·¡Æ÷±¸¸¦ µÚÁý¾î ³õÀº ¿µ»ó¿¡¼­ ¿äÁò À¯ÇàÇÏ´Â º´¸À ÄÚµå¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç µè´Â ³»³» Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇØÁÖ´Â ‘³¬½Ã¿Õ’Àº °î ÈÄ¹ÝºÎ¿¡ ÇØ¾ç ¿À¿°¿¡ ´ëÇÑ ½É°¢¼ºÀ» ÇÔÃàµÈ ¸Þ½ÃÁö·Î ´øÁ®ÁÖ¸ç ÀÌµéÀÌ ±×Àú °áÄÚ ¾Æ¹« »ý°¢ ¾øÀÌ ¿ô°í Áñ±â±â¸¸ ÇÏ´Â ¹êµå°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁØ´Ù.  

³×ÀÌ¹ö ¹ÂÁö¼Ç ¸®±×¸¦ ÅëÇØ¼­¸¸ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ °îÀº ÇöÀç ¹ÂÁö¼Ç ¸®±× »óÀ§±ÇÀ» À¯ÁöÇÏ¸ç ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ°í ´Ù¾çÇÑ sns Ã¤³Î¿¡¼­´Â ‘¿©ÀÚ ³ë¶óÁ¶’¶ó´Â ¼ö½Ä¾î¸¦ ¾òÀ¸¸ç ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ¾ò¾î³»°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¸°Ô ¶á±Ý¾ø´Â ‘³¬½Ã¿Õ’ µ¥¸ð À½¿ø ¹ßÇ¥·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇÑ ÇÇ½Ì°É½º´Â 12¿ù 27ÀÏ ±×µéÀÇ 2018³â 3¹øÂ° Á¤½Ä ½Ì±ÛÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç 2019³â ¶ô½ºÅ¸ÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇÑ ÁøÁ¤ÇÑ ½ºÅ¸Æ®¸¦ ÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    7
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    10
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