3ÀÎÁ¶ ¿©¼º ¶ô¹êµå ÇÇ½Ì°É½º, ¡°³¬½Ã¿Õ¡±À¸·Î µ¹¾Æ¿À´Ù

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2018³â »ó¹Ý±â ¶ô½ºÅ¸¸¦ ²Þ²Ù¸ç ‘ÀÏ ÃÊµµ ¾ø´Ü´Ù’, ‘ÁÁ¾Æ¿ä¸¦ ´·¯ÁÖ¼¼¿ä’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´ø 3ÀÎÁ¶ ¿©¼º ¶ô¹êµå ÇÇ½Ì°É½º°¡ ÇÑ ÇØ¸¦ ¸¶¹«¸® ÇÏ´Â ½ÃÁ¡¿¡ ±×µé¸¸ÀÌ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ‘ÇÇ½Ì°É½º Ç¥ ¶ô¾Ø·Ñ’ Å¸ÀÌÆ² ‘³¬½Ã¿Õ’ µ¥¸ð ¹öÁ¯À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Áö³ 5¿ù ‘ÁÁ¾Æ¿ä¸¦ ´·¯ÁÖ¼¼¿ä’ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ °ø¿¬°ú Çà»ç µîÀ¸·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´ø ÇÇ½Ì°É½º´Â 8¿ù °æºÎÅÍ ±×µéÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¸¦ À§ÇØ ³ìÀ½ ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°¡ 10¿ù ¹ß¸Å¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ¿½ÉÈ÷ ³ìÀ½À» ÇÏ´ø Áß, ´õ ¿Ï¼ºµµ ÀÖ´Â ¾Ù¹ü°ú ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» À§ÇØ ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ 2019³â 2¿ù·Î ¿¬±âÇÏ¿´°í, ±× µ¿¾È °ø¹é±â¿¡ ¸ñ¸»¶ó ÇÏ´ø ÆÒµéÀ» À§ÇØ Æ¯º°ÇÏ°Ô Á¤½Ä À½¿ø ¹ß¸Å°¡ ¾Æ´Ñ µ¥¸ð ¹öÀüÀÇ À½¿ø ‘³¬½Ã¿Õ’À» ¼±º¸¿´´Ù.
¾ðÁ¦³ª ±â¹ßÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î¿Í Âü½ÅÇÑ °¡»ç·Î ÇÇ½Ì°É½ºÀÇ Àü°îÀ» ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇÏ´Â ¸®´õ ÀÌ¼öÁø(ºñ¿£³ªÇÎ°Å)ÀÌ ¸¸µé¾î³½ ÀÌ¹ø °îÀº Æ¯È÷, µå·³(¿À±¸±¸), º£ÀÌ½º(¾ç´Ù¾ç´Ù), º¸ÄÃ, ±âÅ¸(ÀÌ¼öÁø)ÀÌ ²÷±è ¾øÀÌ ÇÑ ¹ø¿¡ ´Ù °°ÀÌ ³ìÀ½À» ¿Ï·áÇÏ´Â ¿øÅ×ÀÌÅ© ³ìÀ½ ¹æ½Ä¿¡ µðÅ×ÀÏÇÑ ¹Í½º ¾øÀÌ ·¯ÇÁÇÑ µ¥¸ð ÇüÅÂ¸¦ ±×´ë·Î ´ëÁß¿¡°Ô ¼±º¸ÀÓÀ¸·Î º»ÀÎµéÀÇ À½¾Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½Å°¨À» Ç¥ÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ·¸°Ô ¶á±Ý¾ø´Â ‘³¬½Ã¿Õ’ µ¥¸ð À½¿ø ¹ßÇ¥·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇÑ ÇÇ½Ì°É½º´Â 12¿ù 27ÀÏ ±×µéÀÇ 2018³â 3¹øÂ° Á¤½Ä ½Ì±ÛÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç 2019³â ¶ô½ºÅ¸ÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇÑ ÁøÁ¤ÇÑ ½ºÅ¸Æ®¸¦ ÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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