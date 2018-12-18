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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.18 È­ 18:59
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ºí¶ôºñ ÅÂÀÏ, ½Å°î ¡®Àß ÀÖ¾î¿ä¡¯ ¹ß¸Å ±â³ä V¶óÀÌºê ÁøÇà¹Ú°æ ±ôÂ¦ ÀüÈ­ ¿¬°áºÎÅÍ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® ½ºÆ÷±îÁö
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.18  
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¡ã ºí¶ôºñ ÅÂÀÏ / »çÁø Á¦°ø ³×ÀÌ¹ö V¶óÀÌºê È­¸é Ä¸Ã³

±×·ì ºí¶ôºñ ÅÂÀÏÀÌ ½Å°î ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’ ¹ß¸Å ±â³ä V¶óÀÌºê¸¦ ÁøÇà, ±¹³»¿Ü ÆÒµé°ú ¶æ±íÀº ¼ÒÅëÀ» ³ª´³´Ù.

ÅÂÀÏÀº Áö³­ 17ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ½Ì±Û ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’¸¦ °ø°³ÇÑ °¡¿îµ¥ °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ³×ÀÌ¹ö V¶óÀÌºê·Î ÆÒµéÀ» Ã£¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ ¹ß¸Å Á÷Àü ÁøÇàµÈ V¶óÀÌºê¿¡¼­ ÅÂÀÏÀº ±ÙÈ²°ú ½Å°î ¼Ò°³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, ÀÛ»ç, ÀÛ°î ¹× Æí°î¿¡ Âü¿©ÇÑ ºê¶ó´õ¼ö¿¡ ´ëÇØ “¸â¹ö ¹Ú°æÀÇ ¼Ò°³·Î ÀÛ¾÷ÀÌ ¼º»çµÆ´Ù”´Â ºñÈ­¸¦ ¹àÇô ÆÒµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÇØ¼Ò½ÃÄ×´Ù.

¶ÇÇÑ ÅÂÀÏÀº Q&A ÄÚ³Ê¸¦ ÁøÇà, ¿À´Â 22ÀÏ°ú 23ÀÏ °³ÃÖÇÏ´Â Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¿¡ °üÇØ “À½¾Ç ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ º¸¿©µå·È´ø ³ë·¡µé À§ÁÖ·Î ¼±°îÇß´Ù. ½Å°î ¶óÀÌºê ¹«´ëµµ ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¼¿ÇÁ ½ºÆ÷ÀÏ·¯¿¡ ³ª¼­ È£±â½ÉÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ³¯ V¶óÀÌºê¿¡´Â ºí¶ôºñ ¹Ú°æÀÌ ÀüÈ­ ¿¬°á·Î ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇØ ¹Ý°¡¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ¹Ú°æÀº ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’ ÇÁ¸®ºä ¿µ»ó¿¡ »ðÀÔµÈ À½¿ø ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ºÎºÐÀ» ¶óÀÌºê·Î ¿­Ã¢ÇØ ÆÒµé¿¡°Ô ±ú¾Ë Àç¹Ì¸¦ ¼±»çÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ³²´Ù¸¥ ¿ìÁ¤À» °ú½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

³¡À¸·Î ÅÂÀÏÀº ´Ù°¡¿Ã Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¿¡ ´ëÇØ “¼Ö·Î °ø¿¬À» ²À ÇØº¸°í ½Í¾ú´Ù”°í ¼³·½À» µå·¯³»¸ç “‘°Ü¿ï¿¡ µè±â ÁÁÀº ¹ß¶óµå 20¼±’ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ½Ã¸é µÈ´Ù. Áß°£ Áß°£ ÀÌº¥Æ®¿Í ÅäÅ©°¡ ÀÖÀ¸´Ï ÀÚÀ¯·Ó°Ô Áñ±â½Ã´Â °ø¿¬ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÅÂÀÏÀÇ ½Å°î ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’´Â ÀÌº° ÈÄÀÇ ½É°æÀ» ´ãÀº ¹ß¶óµå °îÀ¸·Î, ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ÀÇ ÀÜÀÜÇÑ ¸á·Îµð À§·Î ÅÂÀÏÀÇ ´ã¹éÇÑ ¹Ì¼º°ú ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ °¨¼ºÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ³ë·¡´Ù. ¹ß¸Å¿Í µ¿½Ã¿¡ “¹¹ ÇÏ³ª ºüÁöÁö ¾Ê´Â ¿Ïº®ÇÑ °î” “¹Ï°í µè´Â ¸ñ¼Ò¸®” “¶óÀÌºê·Î µéÀ¸¸é ´«¹° ³¯ °Í °°´Ù” µîÀÇ È£ÆòÀ» ³ºÀ¸¸ç ¸®½º³ÊµéÀÇ ±Í¸¦ ¸Å·á½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÅÂÀÏÀÇ ½Å°î ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÅÂÀÏÀº ¿À´Â 22ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã, 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¼­¿ï ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø K-¾ÆÆ®È¦¿¡¼­ »ý¾Ö Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® ‘TALE 20’À» °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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